Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümünde rekor seviyeye ulaşıldı

    Bataryalar artık stratejik öneme sahip bir teknoloji haline geldi. Yeni bir yöntem sayesinde ise elektrikli otomobil bataryalarında geri dönüştürmede rekor seviyeye ulaşıldı.
    Elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümünde rekor Tam Boyutta Gör
    Hidrometalurji kullanarak bataryalardan değerli metalleri geri dönüştüren ve geleneksel yaklaşımlardan daha verimli ve etkili olan yeni bir yöntem geliştirildi. Yeni teknik, elektrikli otomobil bataryalarında bulunan alüminyumun yüzde 100'ünün ve lityumun yüzde 98'inin geri kazanılmasını sağlarken nikel, kobalt ve manganez kaybını da en aza indiriyor.

    Bataryaların geri dönüşümünde kilometre taşı

    Elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümünde rekor Tam Boyutta Gör
    Hidrometalurji genellikle bakır, altın, gümüş, uranyum ve nadir toprak elementleri dahil olmak üzere çeşitli metallerin çıkarılması için kullanılıyor. Bu süreç geleneksel yöntemlerin zor olduğu zaman ana geri dönüşüm yöntemi olarak seçilmekte. Chalmers University of Technology'de Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Léa Rouquette, yaptığı açıklamada “Şimdiye kadar hiç kimse oksalik asit kullanarak bu kadar fazla lityumu ayırırken aynı zamanda tüm alüminyumu da ayrıştırmak için tam olarak doğru koşulları bulmayı başaramadı. Tüm bataryalar alüminyum içerdiğinden, diğer metalleri kaybetmeden alüminyumu çıkarabilmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

    Araştırmacılar, eski yöntemin bu yeni versiyonunda sıcaklık, konsantrasyon ve zamanı hassas bir şekilde ayarlayarak, ıspanak gibi bitkilerde bulunabilen ve çevreye ciddi zararı olmayan oksalik asidi kullanmak için yeni bir yöntem geliştirdiler. Yeni teknikle araştırmacılar, geleneksel hidrometalurji sırasını tersine çevirerek önce lityum ve alüminyumugeri kazanıyor. Bu da yeni piller üretmek için gereken değerli metal israfını azaltmalarını sağlıyor.

    Elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümünde rekor Tam Boyutta Gör
    Peki yöntem nasıl çalışıyor? Kullanılmış bir araba (Volvo) bataryası hücresinin (gümüş torba) ince öğütülmüş siyah toz şeklindeki ezilmiş içeriği (soldaki tabak) şeffaf bir sıvı olan oksalik asit içinde çözündürülüyor. Belirli bir süre sonra siyah karışım süzülüyor. Alüminyum ve lityum (yeşilimsi mavi) sıvıya karışırken, kobalt, nikel ve manganez gibi diğer metaller koyu renkli katıların içinde (sağdaki tabak) kalıyor. Araştırmacılar geliştirdikleri yöntemin ölçeğinin büyütülebileceğini ve gelecek yıllarda endüstride kullanılabileceğini söylüyor. 2025'te lityum kıtlığı yaşanabileceği söylenirken bu yöntem kritik öneme sahip olabilir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone model numarası ülke kodları yaşlı bakımı okuyanların yorumları çorumca kelimeler türk telekom magnet kullananlar sıralı sistem lpg ışıkları yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız