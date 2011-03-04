Zotac, GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni ekran kartını CeBIT 2011'de sergiliyor

Devam etmekte olan CeBIT 2011 Fuarı'nda Zotac, GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni ekran kartını da tanıtıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modeliyle kıyaslandığında, özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunu kullanıyor. Üzerinde yer alan soğutucusunun, standart modele göre daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 384x paralel işlem birimine sahip.

Zotac'ın, GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni ekran kartıyla ilgili olarak fark yaratan bir diğer önemli detay ise görüntü portları. Standart tasarımlı GeForce GTX 560 Ti'de çift DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilirken, Zotac'ın özel tasarımlı yeni modeli çift DVI ve dört HDMI konnektörüyle geliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunan kartın ikinci çeyrekte pazara sunulması beklenirken, fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.