Zotac, ION 2 tabanlı yeni nettop modelini Amerika'da satışa sundu

Zotac ilk defa CeBIT 2010 fuarında tanıttığı ION 2 tabanlı yeni nettop modeli HD-ID11'i Amerika'da satışa sunuyor. Kompakt yapısı ve tasarım özellikleriyle öne çıkan sistem, ikinci jenerasyon Nvidia ION2 platformu kapsamında GT218 GPU'su ile birlikte geliyor.

Nvidia'nın GT218 GPU'su sayesinde yüksek tanımlı videoları sorsunsuzca oynatan ve 3D hızlandırma desteği sunan sistem, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor ve tek bir bellek slotu üzerinden 800MHz'e kadar DDR2 desteği sunuyor.

Bir adet SATA-II portu ile 2.5-inç boyutundaki disklere destek veren nettop, Gigabit Ethernet, 801.11 b/g/n WiFi desteği ile kablosuz internet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışlarına sahip sistemde kart okuyucusu da bulunuyor.

Amerika'da 249.99 dolar seviyesinden satışa sunulan Zotac HD-ID11, Avrupa'da 190 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriyor.