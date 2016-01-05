Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli

Genelde ekran kartları ve mini bilgisayar modelleri ile tanıdığımız Zotac, CES 2016 fuarında performansa odaklandığı PCIe SSD ürününü duyurdu. Premium ürün kategorisindeki SSD, firmanın daha önceki ürünlerini performans olarak neredeyse ikiye katlıyor.





Zotac, yeni SSD serisi için Toshiba'nın 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. Kontrolcü tarafını Phison serisinden bir işlemciye veren firma, bu sayede 2GB/s sürekli veri transfer oranlarına erişebiliyor. Önceki ürünlerin aksine yeni ürün PCIe 3.0 x4 arabirimi üzerinden bağlanıyor. Zotac yeni ürünü ile daha çok sunucuları ve üst seviye müşterileri hedefliyor.





Zotac'ın arka kısmı alüminyum plaka ile kapladığı SSD ürününde ayrıca entegre bir ısı dağıtıcı da yer alıyor. Yine arka kısımda Zotac logosu unutulmamış. SSD serisinin detaylı bilgileri ve satış fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak. Firmanın önceki premium SSD serisinde 200 Avro fiyat etiketleri mevcuttu. Yeni ürün bir sınırı bir hayli geride bırakacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/49399/zotacs-new-pci-ssds-capable-more-2gb-sec/index.html