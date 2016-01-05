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Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli

SSD ürünlerinin veri transfer hızlarında en iyisini arayanlara Zotac'ın iddialı bir çözümü var. Firma 2GB/s veri transfer hızlarına ulaşabilen PCIe SSD serisini duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli

Genelde ekran kartları ve mini bilgisayar modelleri ile tanıdığımız Zotac, CES 2016 fuarında performansa odaklandığı PCIe SSD ürününü duyurdu. Premium ürün kategorisindeki SSD, firmanın daha önceki ürünlerini performans olarak neredeyse ikiye katlıyor. 

Zotac, yeni SSD serisi için Toshiba'nın 10nm fabrikasyon süreci ile üretilen MLC NAND bellek modüllerini kullanıyor. Kontrolcü tarafını Phison serisinden bir işlemciye veren firma, bu sayede 2GB/s sürekli veri transfer oranlarına erişebiliyor. Önceki ürünlerin aksine yeni ürün PCIe 3.0 x4 arabirimi üzerinden bağlanıyor. Zotac yeni ürünü ile daha çok sunucuları ve üst seviye müşterileri hedefliyor. 

Zotac'ın arka kısmı alüminyum plaka ile kapladığı SSD ürününde ayrıca entegre bir ısı dağıtıcı da yer alıyor. Yine arka kısımda Zotac logosu unutulmamış. SSD serisinin detaylı bilgileri ve satış fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak. Firmanın önceki premium SSD serisinde 200 Avro fiyat etiketleri mevcuttu. Yeni ürün bir sınırı bir hayli geride bırakacaktır.  

http://www.tweaktown.com/news/49399/zotacs-new-pci-ssds-capable-more-2gb-sec/index.html Yorum Yaz
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St Batuhan 3 yıl
Şu habere girmedeki yegane amacım hangi firmadan nand tedariğinde bulunduğuydu. Zotac farklı kolda da atılım yapıyor ama sektör aynı şeylerle dönüyor Samsung ve Intel'in atılımları dışında. Hala daha normal seviyedekilerin fiyatlarında dramatik düşüşler beklenildiği gibi değil. Elbette 4 sene önce 400 küsüre 120gb ssd alırken mayısta 240gb lık ssd'yi 350 liraya almam güzel ama daha da iyi olmasını diliyor insan tabii ki 4 senede.
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MegaWolt38 3 yıl
Bence de sitenin adı donanımhaber değil mobilhaber olarak değişsin.
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DarthLuca 3 yıl
Adı Donanım Haber ama site telefon reklamı yapmaktan donanımlardan o kadar uzakki, 2GB/s hızını çok yeni bir özellik sanıyor, biz baya bir zamandır kullanıyoruz PCIe 4x SSD leri
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interwap 3 yıl
Kaç GB 16 mı 512 mi?
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