Zotac'ın GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition modeli 1GHz'de çalışıyor

Galaxy'nin 1GHz'de çalışan GeForce GTX 550 Ti modelinden sonra aynı hızda bir başka hız aşırtmalı model de Zotac'dan geliyor. Firma tarafından yakında pazara sunulması planlanan GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition, 1GHz GPU, 2000MHz paralel işlemci ve 4400MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. GF116 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli kart, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Özel tasarımlı soğutucu ile desteklenen GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition, çoklu ekran kartı kurulumları için çift yollu SLI teknolojisine de olanak tanıyor. PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu olan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP! Edition, yurt dışında 155$ seviyesinden listeleniyor.