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Zuckerberg: WhatsApp, 19 milyar dolardan daha değerli

Facebook’un WhatsApp’i toplamda 19 milyar dolara satın almasından sonra yöneltilen eleştirilere Mark Zuckerberg’den cevap geldi: “Ne pahalısı, WhatsApp’i ucuza bile aldık.”
5 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Zuckerberg: WhatsApp, 19 milyar dolardan daha değerli

Facebook’un WhatsApp’i toplamda 19 milyar dolara satın almasından sonra yöneltilen eleştirilere Mark Zuckerberg’den cevap geldi: “Ne pahalısı, WhatsApp’i ucuza bile aldık.”

Mobil Dünya Kongresi’ne konuşmacı olarak katılan Facebook’un kurucusu ve şu anki icra kurulu başkanı Zuckerberg, WhatsApp’in satın alınmasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.

“Gerçek olan şu ki dünyada bir milyar insana ulaşan uygulamalar çok nadir. Hepsi çok değerliler.” diyen Zuckerberg, WhatsApp’in bir milyar kullanıcıya ulaşma potansiyeli bulunan ender platformlardan biri olduğunu söyleyerek, WhatsApp’in asıl değerinin 19 milyar dolardan çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Zuckerberg, ayrıca, WhatsApp’in satışından sonra diğer mesajlaşma uygulamalarının kişi başında 2-3 dolar fiyat biçtiğine dikkat çekti.

Zuckerberg, son zamanların yükselen uygulamalarından olan SnapChat’i satın almayı düşünüp düşünmedikleriyle ilgili yöneltilen soruya ise "16 milyar doların üzerinde bir şirket satın aldığınız zaman bir süreliğine ara verirsiniz büyük ihtimalle" diyerek esprili bir cevap verdi.


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Mr. Jingles 5 yıl en beğenilen
Milyonlarca numaraya ve konuşmaya erişim sağladılar elbette daha değerli. Daha da özele girdiler. Tehlikenin farkında mısınız?
2 Yanıt Yanıtla +118
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3ngerek 5 yıl
O da Bir Şey Mi ?


Biz Koskoca TELEKOM'u 6.5 'a Sattık,
"Cumhuriyet Tarihinin Özelleştirmesi" Diyerek !
4 Yanıt Yanıtla +117
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mu5tafa 5 yıl
10 Mb lik uygulama tr nin en değerli markası tüpraş tan 3-4 kat daha pahalı. Şaka gibi..
2 Yanıt Yanıtla +70
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1 Avatar
ReCoMaX 5 yıl

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berkem01 5 yıl
Ben bedavaya aldim beyler kazik yemis :)
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Furkan_Sahin_ 5 yıl
19 Milyar girdikten sonra tabi değerli diyecek :D
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.AnasoN. 5 yıl
Reklam mesajlari gondermeye baslarlar yakinda tum kullanicilara, sonra gelsin paralar...
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enevre 5 yıl
Degerliyse daha fazla para verecektin o zaman satin aldiktan sonra konusma
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Manchester United 5 yıl
Tehlikenin farkındayız..
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Captain_Ivy 5 yıl
paralı olur mu ki daha sonra?
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malumatfuruş 5 yıl
biz 19milyar dolara arazili, teçhizatlı ve kurulu işletmelerimizi satamıyoruz. adamlar mesajlaşma programını satıyor.

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Faradayy 5 yıl
bence facebook bu işi kiviramiycak gibi duruyor.
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ateslim 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
hiç bir firmanın taraftarı yada düşmanı değilim ama TEK EL olmak iyiye işaret değil girin play store yada app store a TELEGRAM indirin whatss app ın aynısı hiçbir problemi yok günlerdir kullanıyorum artık bunları bir yerden boykot etmemiz lazım ki akıllasınlar... herkese önerin
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