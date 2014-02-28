Zuckerberg: WhatsApp, 19 milyar dolardan daha değerli

Facebook’un WhatsApp’i toplamda 19 milyar dolara satın almasından sonra yöneltilen eleştirilere Mark Zuckerberg’den cevap geldi: “Ne pahalısı, WhatsApp’i ucuza bile aldık.”

Mobil Dünya Kongresi’ne konuşmacı olarak katılan Facebook’un kurucusu ve şu anki icra kurulu başkanı Zuckerberg, WhatsApp’in satın alınmasıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi.

“Gerçek olan şu ki dünyada bir milyar insana ulaşan uygulamalar çok nadir. Hepsi çok değerliler.” diyen Zuckerberg, WhatsApp’in bir milyar kullanıcıya ulaşma potansiyeli bulunan ender platformlardan biri olduğunu söyleyerek, WhatsApp’in asıl değerinin 19 milyar dolardan çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Zuckerberg, ayrıca, WhatsApp’in satışından sonra diğer mesajlaşma uygulamalarının kişi başında 2-3 dolar fiyat biçtiğine dikkat çekti.

Zuckerberg, son zamanların yükselen uygulamalarından olan SnapChat’i satın almayı düşünüp düşünmedikleriyle ilgili yöneltilen soruya ise "16 milyar doların üzerinde bir şirket satın aldığınız zaman bir süreliğine ara verirsiniz büyük ihtimalle" diyerek esprili bir cevap verdi.