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Zuckerberg çifti bilimsel araştırmalar için yapay zeka projesi satın aldı

Chan Zuckerberg Girişimi hastalıkların ortadan kaldırılabilmesi için çalışan bilim insanlarının makale ve dökümanlara kolayca ulaşabilmeleri adına yeni bir yapay zeka projesi satın aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Zuckerberg çifti bilimsel araştırmalar için yapay zeka projesi satın aldı
 

Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan çiftinin kızlarının doğumunun ardından kurduğu yardım kuruluşu olan ve ‘‘sağlık, eğitim, bilimsel araştırma, enerji gibi alanlarda insan potansiyelinin geliştirilmesi ve eşit bir dünya oluşturmak’’ amacıyla çalışacağı açıklanan Zuckerberg Chan Girişimi yeni bir yatırım kararı daha aldı.
Zuckerberg Chan Girişimi, dün yaptığı açıklama ile Meta isimli bir yapay zeka projesini satın aldığını duyurdu. Güçlü bir algoritmaya sahip olan Meta, bilim insanlarının araştırmaları esnasında faydalanacağı makaleleri ve dökümanları, milyonlarca veri arasından araştırma konusuna en uygun olanlar şeklinde sınıflandırarak zamandan tasarruf etmelerini ve ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

Araştırmacılar Ücret Ödemeden Faydalanacak 

Girişimin Sorumlu Teknik Başkanı Cori Bargmann, kişisel Facebook hesabından satın almayı duyururken Meta’nın bilim insanlarının bugüne kadar oluşturduğu bilgi yığınının paylaşılmasını ve gözden kaçabilecek önemli makalelerin fark edilmesini sağlayacağını belirtti. Bargmann ayrıca Meta’yı daha da geliştirerek bütün araştırmacıların ücretsiz bir şekilde kullanımına sunacaklarını ifade etti. Satın alma için ne kadar ödeneceği ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan’in yönettiği hayır kuruluşu daha önce de Facebook’un hisselerinin %99 ‘unun, uzun yıllara yayılarak, kendilerine bağışlanacağını duyurmuştu.


http://money.cnn.com/2017/01/23/technology/chan-zuckerberg-meta-acquisition-ai-health/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 2 yıl
Hani bu eleman kendi yapay zekasını yazıyordu? 2016'nun resolutionu olarak hedef koymuştu kendine?
HAYIRDIR ZÜKER?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
"bütün araştırmacıların ücretsiz bir şekilde kullanımına sunacak" merak etmeye araştırmaz ! ne alaka ? kel alaka !?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu kitabın arka kapağında yazan öngörüler ; çok yakında gerçek olacak gibi !

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu kitap 3. ay D&R'larda olacakmış
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