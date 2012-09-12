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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zuckerberg : Instagram bağımsız bir uygulama olarak kalacak, yerleşik Android uygulaması yolda

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde hızla düşüşe geçen hisseler nedeniyle gündemde olan dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, bir konferans esnasında şirket projeleri ile ilgili önemli detaylara değindi.

Instagram'ın satın alınışının onaylanmasının ardından Zuckerberg, uygulamayı kendi yapıları içerisine entegre etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını, bir open graph ortağı gibi davrandıklarını ve kullanıcı sayısını yüz milyonlara ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Mobil alanda yapılan hatalara değinen Zuckerberg, HTML5 tabanlı Android uygulamasında ısrar etmenin hata olduğunu ve hızlı bir test imkanı sunan ancak uygulamayı yavaşlatan HTML5 standardı kullanma hatasının iki yıllarına mal olduğunu aktardı. Bundan sonra yerleşik uygulama mantığı iOS ve Android için temel olacak ve yerleşik Android uygulaması da kısa süre sonra yayınlanacak.

Mobil platformlardaki yatırımlar Facebook'un gelecekteki performansının nasıl olacağını gösterecek. Mobil reklamcılık ve iOS entegrasyonu ile önemli adımlar atan Facebook, mobil alanda daha da fazlasını sunmak için çalışmalarına devam ediyor. 

950 milyon ulaşan Facebook kullanıcı sayısının etkileşimleri de devasa boyutlara çıkıyor. Günlük olarak Facebook üzerinde yapılan aramalar bir milyarı geçiyor ve bunun büyük bir kısmı kişi aramasına dayanıyor. Zuckerberg, arama sektöründe önemli bir fırsat olduğunu ve bazı noktalarda arama motoru işine girebileceklerini belirtiyor. Arama konusunda bir ekip hali hazırda çalışmalarına devam ediyor ancak konu Facebook için ikinci planda.


http://techcrunch.com/2012/09/11/zuckerberg-the-leader/ Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Facebook elini değdiği her şey mahvetmeyi başardığı gibi güzelim instegram ı da mahvetmiş sonra bunun farkına vararak toparlamaya çalışsada şu sıralar sadece sıvama aşamasındadırlar.
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regaibyigit. 6 yıl
androidde yerleşik olarak gelmesi çok iyi olur her seferinde indirmekten sıkılmıştık :D
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Hobar 6 yıl
kaleci07
yerleşik uygulama mantığı iOS ve Android için temel olacak ve yerleşik Android uygulaması da kısa süre sonra yayınlanacak.bu ne demek tam olarak anlamadım , HTLM 5 iyi bir kodlama aracı değil mi neden 2 yılı boşa kaybettik demiş ?

Şu anki android ve ios uygulamaları native uygulama değil. Mobil web sayfasından hallice bir uygulama. Yeterince performanslı çalışmıyor. Geçişler yükleme süreleri vs yavaş. Native uygulama gelirse performans fazlasıyla artar.
1 Yanıt Yanıtla
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Like a Sir 6 yıl Hobar
Hobar

kaleci07

yerleşik uygulama mantığı iOS ve Android için temel olacak ve yerleşik Android uygulaması da kısa süre sonra yayınlanacak.bu ne demek tam olarak anlamadım , HTLM 5 iyi bir kodlama aracı değil mi neden 2 yılı boşa kaybettik demiş ?

Şu anki android ve ios uygulamaları native uygulama değil. Mobil web sayfasından hallice bir uygulama. Yeterince performanslı çalışmıyor. Geçişler yükleme süreleri vs yavaş. Native uygulama gelirse performans fazlasıyla artar.

tm sizin cevabınızdan da yola çıkarak , konuyu kavradım ; makalesi burda webmonkey.com/...
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FFadeleSS 6 yıl
rainhard
mikrofonu nasıl tutmuş bu la

aynen :D
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Like a Sir 6 yıl
"yerleşik uygulama mantığı iOS ve Android için temel olacak ve yerleşik Android uygulaması da kısa süre sonra yayınlanacak."
bu ne demek tam olarak anlamadım , HTLM 5 iyi bir kodlama aracı değil mi neden 2 yılı boşa kaybettik demiş ?
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rainhard 6 yıl
mikrofonu nasıl tutmuş bu la
2 Yanıt Yanıtla +1
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JuelzII 6 yıl rainhard
rainhard

mikrofonu nasıl tutmuş bu la




Aynen Nasıl Tutuş O Yaa

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Amedra 6 yıl rainhard
rainhard

mikrofonu nasıl tutmuş bu la


Bu arada fena güldüm ya
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