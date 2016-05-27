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ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor

Zyxel'in yeni üst seviye modemi olan VMG1312-B10D, en yeni teknolojileri içerisinde barındırmanın yanı sıra kapsamlı güvenlik yapılandırmalarına da olanak tanıyan yapısı ile öne çıkıyor.
2 yıl
13,1b
1
21
Ağ Ürünleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ZyXEL’in yeni ürünü VMG1312-B10D ile internete en hızlı ve kesintisiz erişim olanağını sunuyor. VMG1312-B10D yüksek hızlı bir VDSL2/ADSL2+ router/modem. IEEE 802.11n teknolojisi ile 300Mbps’e varan kablosuz bağlantı hızına sahip olan ürün, kullanıcılara Güçlü SPI Güvenlik Duvarı koruması da sağlıyor. VMG1312-B10D yer alan dört adet 10/100Mbps LAN portunun ilki ise WAN olarak yapılandırılma imkânı sunuyor. Bu şekilde fiber bağlantı olanağı da sağlıyor.

ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor
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Yüksek Hızın Keyfi VMG1312-B10D ile Çıkacak

Yüksek performansa sahip yeni VMG1312-B10D Kablosuz ADSL2+ /VDSL2 modem, sahip olduğu VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line-Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) özelliği ile kullanıcılara üst düzey bir internet bağlantı keyfi sunuyor. Kullanıcılar VDSL2 sayesinde 100 Mbps’e kadar bağlantı hızına kavuşurken, 45 Mbps hızında dosya yükleme yapabiliyorlar. VMG1312-B10D aynı zamanda ADSL2 ve ADSL2+ bağlantı standartlarını da destekliyor. Bu yetenekleri sayesinde operatör ve kullanıcılara, günümüz standartlarında yüksek bağlantı imkânı sağlarken gelecekte yapılacak olan altyapı ve hız terfisi değişikliklerine de hazır, uygun maliyetli bir çözüm olarak konumlanıyor.

Misafirler için Multi SSID ve Ebeveyn Filtresi Özellikleri

VMG1312-B10D, çocuklarınızın internet kullanımını planlayan, zararlı içeriğe karşı korumayı sağlayacak ebeveyn kontrolü önemli yer tutuyor. Ebeveyn kontrolü ile ebeveynler kendileri modem arayüzünden gün ve saat ayarlaması yaparak hangi saatlerde hangi cihazın internete çıkış yapabileceğini kontrol edebiliyor. Örneğin çocuğun tableti hafta içi ebeveynin belirlediği zaman aralığında internete çıkacak şekilde ayarlanabiliyor, ebeveynlerin kendi cihazları ise internet bağlantısına devam edebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda kelime filtresi ile ailenin belirlediği kelime içeriğini tarayarak hiçbir şekilde o kelimeye sahip içeriğe girişe izin vermiyor.

ZyXEL VMG1312-B10D, kablosuz bant genişliğini yapılandırmayı ve ev ya da ofislere gelecek misafirler için izinleri önceden belirlenmiş protokoller sunmayı sağlayacak yazılımlar da ön plana çıkıyor. Bunun dışında kablosuz ağı zamanlayarak istenilen saatte açıp kapatmayı sağlayan yazılımla, kullanıcıların gece yatarken  ekstra sinyale son vermek için modemi kapatmalarına gerek kalmıyor. Cihazlarla birlikte gelen MAC filtreleme özelliğiyle evde modeme bağlı olan cihazların MAC adreslerini modemin MAC filtreleme özelliğini etkinleştirerek MAC listesine eklemem mümkün. Böylelikle dışardan gelen bir cihaz kablosuz şifresini bilse bile MAC listesine eklenmediği sürece hiçbir şekilde ağa dahil olamıyor. Son olarak birden çok kablosuz ağ oluşturma Multi SSID ve kablosuz çıkış gücü yönetimi gibi özellikler de yine VMG1312-B10D'yi rakiplerinden farklılaştırıyor.

VMG1312-B10D iki adet harici 5dBi harici anten ile kullanıcılara geniş kapsama alanı vaat eden VMG1312-B10D, kesintisiz çevrimiçi oyun için de ideal bir çözüm sunuyor. Ürün WLAN On/Off butonuyla enerji tasarrufu için kablosuz özelliğini devre dışı bırakabilme özelliğine de sahip.

ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor
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Kolay Yapılandırma ve Uzaktan Yönetim

Ürünün gelişmiş özellikleri arasında kullanıcıların kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için gerekli olan WPS’in (Wi-Fi Protected Setup) kolay ve hızlı kablosuz güvenlik yapılandırılması, kablosuz bağlantının açık/kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlama ayarı yer alıyor. Yeni tasarımı ile modern ev ve ofis dekorasyonuna renk katan, evdeki diğer elektronik cihazlarla da mükemmel bir uyum sergileyen ürün, QoS (Quality of Service) Etkin Bantgenişliği Yönetimi ile kullanıcılara ev ağlarında video, IPTV, ses gibi uygulamalarını önceliklendirerek kablosuz ağlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

ZyXEL VMG1312-B10D’nin,  ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de ethernet ile aynı anda güncel ev ve işyeri teknolojileri olan IP TV, VOIP/video telefon ve ağ veri depolama ünitesi bağlantı teknolojisi. Bunların yanında VMG1312-B10D, USB  portu üzerinden güvenli dosya paylaşımı, bu dosyalara yerel ağ üzerinden güvenli erişim (USB bellek veya USB sabit disk) ve yazıcı sunucusu desteği de sağlıyor.


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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Wifi ac desteği olmayan yüksek performanslı modem xd
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ibrahmanıl 1 yıl
Merhaba bu modemi TTNET HIPERNETTE kullanabilirim degil mi, VDSL olmasina ragmen teknik servis kullanamazsin diyor?
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Dertlim 2 yıl
Evet halen kullanmaktayız. Haftanın 7 günü 24 saat açık şekide sürekli çalışıyor. Sorunsuz bir ürün...
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gamble94 2 yıl
Fiyatı Açısından Performans Alabiliceğiniz Modemlerden Biridir.
Tabiki Bu Cihazın Üst Modeli Olarak VMG3312-B10A v2 yi Tavsiye Ederim Hem Cekim Gücü olarak Daha iyi Hemde usb Yeri bulunmatadır Ayrıyetten Ara Yüzünden Misafir Ağı Ve İnternet kullanım Önceliklendirmesi Yapılabilmektedir.. Wan portunun olmasıda Ayrı Bir ekstadır .. Tavsiyeler Önemlidir İyi Perfermons İçin İyi Bir Modem kullanmak Gerekli...
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cesur0606 2 yıl
Hayır yapılmadı bundan 1 ay önce arastırma da bulundum bu sıkıntıyı yaşayan bir sürü birey var ve kimse çözüm bulabilmiş değil modemi gönderip arızası yoktur deyip geri gönderilmiş.. ve çözüme ulaşılamamış... arızanın kesinlikle modeme kaldığına eminim ve sadece vdsl2 modda düşüyor... hat kesinlikle sağlam olduğu halde hat değerleri ile düşmesi imkansız. zaten başka bir marka vdsl modem çok iyi bir şekilde çalışıyor... sıfır kutudan kendim çıkardığım 3 tane modem ile test yaptım güncelleme yaptım hatta son güncelleme ye 3g tamponla ma eklemişler ama çözüm bulan yok belki burdan herkeze yardımcı olabiliriz
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FreeRun 2 yıl
ethernet portları gigabit olmalıydı
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LORDTEK 2 yıl
Kablosuz ağı yakalayıp ethernet portundan dağıtabiliyor mu?
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Dertlim 2 yıl
Bu modemi (VMG1312-B10D) yaklaşık 1 aydır kullanmaktayım. 3 yıldır Doping abonesiyim ve fiber inetnete geçince bunu gönderdiler. Şu ana kadar USB desteği ve diğer özellikleri ile gayet iyi. Evde 2 bilgisayar(eth) , televizyon(eth) , cep telefonları bağlandığı zaman sorunsuzca ve takılmadan kullanmaktayım.
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m1xer 2 yıl Dertlim
Dertlim
Bu modemi (VMG1312-B10D) yaklaşık 1 aydır kullanmaktayım. 3 yıldır Doping abonesiyim ve fiber inetnete geçince bunu gönderdiler. Şu ana kadar USB desteği ve diğer özellikleri ile gayet iyi. Evde 2 bilgisayar(eth) , televizyon(eth) , cep telefonları bağlandığı zaman sorunsuzca ve takılmadan kullanmaktayım.

Hocam modemi halen kullanıyormusunuz memnunmusunuz?
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LOSSLESSGAME 2 yıl
reisssss
usb destegide yok fiyatı ne kadar olurki acaba.

Dikkat ederseniz ön tarafta USB ışığı var.
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hey 2 yıl
yeni modelini duyurmuş diye haber yapın anlarım ama buradaki modelin yüksek performansla yakından uzaktan alakası yok.. bu giriş seviyesi normal kullanıcının ihtiyacını karşılayacak bir vdsl model..
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reisssss 2 yıl
usb destegide yok fiyatı ne kadar olurki acaba.
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zdniz 2 yıl
Elimde 4 tane modem var 2 zyxel 1 tane airties 1 tanede tplik zyxelerin 1 si bozuk digeri saglam ama her 2-3 dkda bir sürekli baglantı kopuyo airties eski. Tplink 3 yıldır taş gibi zamanında teknik servisde çalışırken de modem arızalarının yüzde 90nı zyxeldi anlıçanız isim yapmış kalitesiz ürün üreten bir firma. Modem alıçaklar Asus alsın veya daha kaliteli bişey.
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