ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor

ZyXEL’in yeni ürünü VMG1312-B10D ile internete en hızlı ve kesintisiz erişim olanağını sunuyor. VMG1312-B10D yüksek hızlı bir VDSL2/ADSL2+ router/modem. IEEE 802.11n teknolojisi ile 300Mbps’e varan kablosuz bağlantı hızına sahip olan ürün, kullanıcılara Güçlü SPI Güvenlik Duvarı koruması da sağlıyor. VMG1312-B10D yer alan dört adet 10/100Mbps LAN portunun ilki ise WAN olarak yapılandırılma imkânı sunuyor. Bu şekilde fiber bağlantı olanağı da sağlıyor.

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Yüksek Hızın Keyfi VMG1312-B10D ile Çıkacak

Yüksek performansa sahip yeni VMG1312-B10D Kablosuz ADSL2+ /VDSL2 modem, sahip olduğu VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line-Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı) özelliği ile kullanıcılara üst düzey bir internet bağlantı keyfi sunuyor. Kullanıcılar VDSL2 sayesinde 100 Mbps’e kadar bağlantı hızına kavuşurken, 45 Mbps hızında dosya yükleme yapabiliyorlar. VMG1312-B10D aynı zamanda ADSL2 ve ADSL2+ bağlantı standartlarını da destekliyor. Bu yetenekleri sayesinde operatör ve kullanıcılara, günümüz standartlarında yüksek bağlantı imkânı sağlarken gelecekte yapılacak olan altyapı ve hız terfisi değişikliklerine de hazır, uygun maliyetli bir çözüm olarak konumlanıyor.

Misafirler için Multi SSID ve Ebeveyn Filtresi Özellikleri

VMG1312-B10D, çocuklarınızın internet kullanımını planlayan, zararlı içeriğe karşı korumayı sağlayacak ebeveyn kontrolü önemli yer tutuyor. Ebeveyn kontrolü ile ebeveynler kendileri modem arayüzünden gün ve saat ayarlaması yaparak hangi saatlerde hangi cihazın internete çıkış yapabileceğini kontrol edebiliyor. Örneğin çocuğun tableti hafta içi ebeveynin belirlediği zaman aralığında internete çıkacak şekilde ayarlanabiliyor, ebeveynlerin kendi cihazları ise internet bağlantısına devam edebiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda kelime filtresi ile ailenin belirlediği kelime içeriğini tarayarak hiçbir şekilde o kelimeye sahip içeriğe girişe izin vermiyor.

ZyXEL VMG1312-B10D, kablosuz bant genişliğini yapılandırmayı ve ev ya da ofislere gelecek misafirler için izinleri önceden belirlenmiş protokoller sunmayı sağlayacak yazılımlar da ön plana çıkıyor. Bunun dışında kablosuz ağı zamanlayarak istenilen saatte açıp kapatmayı sağlayan yazılımla, kullanıcıların gece yatarken ekstra sinyale son vermek için modemi kapatmalarına gerek kalmıyor. Cihazlarla birlikte gelen MAC filtreleme özelliğiyle evde modeme bağlı olan cihazların MAC adreslerini modemin MAC filtreleme özelliğini etkinleştirerek MAC listesine eklemem mümkün. Böylelikle dışardan gelen bir cihaz kablosuz şifresini bilse bile MAC listesine eklenmediği sürece hiçbir şekilde ağa dahil olamıyor. Son olarak birden çok kablosuz ağ oluşturma Multi SSID ve kablosuz çıkış gücü yönetimi gibi özellikler de yine VMG1312-B10D'yi rakiplerinden farklılaştırıyor.

VMG1312-B10D iki adet harici 5dBi harici anten ile kullanıcılara geniş kapsama alanı vaat eden VMG1312-B10D, kesintisiz çevrimiçi oyun için de ideal bir çözüm sunuyor. Ürün WLAN On/Off butonuyla enerji tasarrufu için kablosuz özelliğini devre dışı bırakabilme özelliğine de sahip.

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Kolay Yapılandırma ve Uzaktan Yönetim

Ürünün gelişmiş özellikleri arasında kullanıcıların kablosuz ağ güvenliğini kolayca sağlamaları için gerekli olan WPS’in (Wi-Fi Protected Setup) kolay ve hızlı kablosuz güvenlik yapılandırılması, kablosuz bağlantının açık/kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlama ayarı yer alıyor. Yeni tasarımı ile modern ev ve ofis dekorasyonuna renk katan, evdeki diğer elektronik cihazlarla da mükemmel bir uyum sergileyen ürün, QoS (Quality of Service) Etkin Bantgenişliği Yönetimi ile kullanıcılara ev ağlarında video, IPTV, ses gibi uygulamalarını önceliklendirerek kablosuz ağlarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyor.

ZyXEL VMG1312-B10D’nin, ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de ethernet ile aynı anda güncel ev ve işyeri teknolojileri olan IP TV, VOIP/video telefon ve ağ veri depolama ünitesi bağlantı teknolojisi. Bunların yanında VMG1312-B10D, USB portu üzerinden güvenli dosya paylaşımı, bu dosyalara yerel ağ üzerinden güvenli erişim (USB bellek veya USB sabit disk) ve yazıcı sunucusu desteği de sağlıyor.