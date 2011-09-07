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ZyXEL'den taşınabilir verilerin ağda paylaşımı için çok fonksiyonlu NGB4615

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ağ Ürünleri
Shady
Haber Editörü
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ZyXEL'den taşınabilir verilerin ağda paylaşımı için çok fonksiyonlu NGB4615
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İletişim çözümleriyle yakından tanıdığımı ZyXEL; USB bellek ve taşınabilir diskteki verilerin kolaylıkla kablosuz ağda paylaşılmasına imkan sunan, çift NetUSB destekli USB port ve N Gigabit yüksek hızlı bağlantı ile multi fonkisyona sahip yeni router, kablosuz erişim noktası ve universal tekrarlayıcı NBG4615'i duyurdu. NetUSB portlarına takılan taşınabilir aygıtlardaki verileri kendisiyle iletişim halindeki cihazlar üzerinden erişimini sağlayan ZyXEL NBG4615, gerek ofis gerekse de ev kullanıcılarına veri paylaşım konusunda kolay ve yeni bir deneyim sunuyor.

Kullanım durumuna göre erişim noktası ya da router olarak çalışabilen NBG4615, universal tekrarlayıcı olarak da çalışarak herhangi marka ya da model sınırlaması olmadan kablosuz çözümler ile haberleşebiliyor. 300 Mbps N Gigabit kablosuz ve 1000 Mbps Gigabit Ethernet bağlantı hızına sahip olan cihaz, veri transferi konusunda yüksek performans sergilerken; NetUSB destekle USB portlarıyla taşınabilir verilere kablosuz erişimin yanı sıra kablosuz özelliği bulunmayan yazıcıların da kablosuz olarak kullanılmasına imkan sağlıyor.

Giriş seviyesindeki kullanıcılar için "Kolay Mod" ve ileri seviyedeki kullanıcılar için "Uzman Modu" sayesinde her seviyeden kullanıcıya kolay bir kullanıcı deneyimi sunan NBG4615, Game Engine fonksiyonuyla veri trafiğinde önceliği oyunlara ve Xbox 360, PlayStation 3 gibi platformlara verirken; tek tıkla ö ağ uygulamalarına öncelik veren Bandwith Management fonksiyonuna geçiş yapabiliyor.

ZyXEL'den taşınabilir verilerin ağda paylaşımı için çok fonksiyonlu NGB4615
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Fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan ZyXEL NBG4615'in öne çıkan özelliklerine hızlıca bakacak olursak;

  • Kullanıcı tarafından belirlenerek erişim noktası ya da router olarak çalışabilme
  • Universal tekrarlayıcı özelliği ile marka ve model sınırlaması olmadan tüm ürünlerle kablosuz bağlantı imkanı
  • 300 Mbps kablosuz veri transfer hızı
  • Yüksek performanslı 4 LAN ve 1 WAN Gigabit Ethernet portları
  • NetUSB özelliği ile taşınabilir disklerin ağ üzerinde paylaşımı
  • Hızlı kurulum ve konfigürasyon için kullanıcı dostu arayüz
  • Düşük güç tüketimi ve kablosuz ağı zamanlama özelliği ile çevre dostu yeşil ürün
  • QoS ile internet özerinde uygulama önceliklendirme ve bant genişliği yönetimi
  • Mevcut bir erişim noktası ile kolayca kapsama alanı artırımı
  • Kolay ve hızlı kablosuz güvenlik için WPS tuşu
  • Stabil internet bağlantısı için Auto-IP Change
  • 6 seviye kolay ayarlanabilen çıkış gücü ile esnek kapsama alanı
  • Online otomatik yazılım güncelleme

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DH Misafiri 7 yıl
Benim sorum zyxel 660hw t1 v3 modem aldım internet hız eritltesmde ttnet ve speedtest sitesinde download hızım 12-13-14 mb olarak gf6rfcnfcyor ping 11ms upload 600kb falan bu civarda yani nor**** internet hızım da 16mbps budeğerler bence gayet nor****.. fakat bittorentten veya ati support sitesinden download yaparken 1.2mb 1.3mb download hızım varken.. bi dosyayı aynı anda iş yerimden ve evdeki internetimden aynı anda indirirken iş yerindeki 8mbps olmasına ragmen 800 kb larla dovnload yapıyor evdeki 16mbps internetim 30-40 kbps ile download yapıyor her yolu denedim tahminim modemde bi ayar var ama bulamıyorum.. iki pc dede antivirfcs vs yok sıfır formatlanıp denendi .. pc sorunu yok anlıyacagınız.. acilen yardımınızı bekliyorm.. bu soorun sadece rapid-hotfile megaupload fileserve uploadpc gibi sitelerde karsıma cıkıyor baska sitelerde yok bu sorun nedir bilmek istiyorum..
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DH Misafiri 7 yıl
Benim sorum zyxel 660hw t1 v3 modem aldım internet hız eritltesmde ttnet ve speedtest sitesinde download hızım 12-13-14 mb olarak gf6rfcnfcyor ping 11ms upload 600kb falan bu civarda yani nor**** internet hızım da 16mbps budeğerler bence gayet nor****.. fakat bittorentten veya ati support sitesinden download yaparken 1.2mb 1.3mb download hızım varken.. bi dosyayı aynı anda iş yerimden ve evdeki internetimden aynı anda indirirken iş yerindeki 8mbps olmasına ragmen 800 kb larla dovnload yapıyor evdeki 16mbps internetim 30-40 kbps ile download yapıyor her yolu denedim tahminim modemde bi ayar var ama bulamıyorum.. iki pc dede antivirfcs vs yok sıfır formatlanıp denendi .. pc sorunu yok anlıyacagınız.. acilen yardımınızı bekliyorm.. bu soorun sadece rapid-hotfile megaupload fileserve uploadpc gibi sitelerde karsıma cıkıyor baska sitelerde yok bu sorun nedir bilmek istiyorum..
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HAAltuntas 8 yıl
Güzel bir cihaza benziyor. Başlıktaki özelliği dışında abartılacak yanı olduğunu düşünmüyorum.
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abulut 8 yıl
ZYXEL WAP 3205 in usb li versiyonu yapılmış.
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ufuks36 8 yıl
İki senedir Linksys wag320-N kullaniyorum bu ozelliklerin hepsi zaten mevcut cokta ahim sahim bir cihaz degil yani.cisco=linksys network konusunda bir numaradir benim icin.
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acbold 8 yıl
gerçekten güzel düşünülmüş,fiyatıda abartmazlarsa neden alınmasın :))
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Batuist 8 yıl
Adamlar müthiş bir cihaz üretmişler.. bende zyxel kullanmaktayım oldukça kaliteli bir ürün ve marka diyebilirim.
Bu üründe anten değiştirilebiliyorsa eğer gerçekten harika bir cihaz üretmişler.. 2 Adet 5 yada 7 dbi lık bir anten ile evin her köşesinde sorunsuz bir erişim sağlanabilir.. Cihaz gerçekten harika..
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