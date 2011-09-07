ZyXEL'den taşınabilir verilerin ağda paylaşımı için çok fonksiyonlu NGB4615

İletişim çözümleriyle yakından tanıdığımı ZyXEL; USB bellek ve taşınabilir diskteki verilerin kolaylıkla kablosuz ağda paylaşılmasına imkan sunan, çift NetUSB destekli USB port ve N Gigabit yüksek hızlı bağlantı ile multi fonkisyona sahip yeni router, kablosuz erişim noktası ve universal tekrarlayıcı NBG4615'i duyurdu. NetUSB portlarına takılan taşınabilir aygıtlardaki verileri kendisiyle iletişim halindeki cihazlar üzerinden erişimini sağlayan ZyXEL NBG4615, gerek ofis gerekse de ev kullanıcılarına veri paylaşım konusunda kolay ve yeni bir deneyim sunuyor.
Kullanım durumuna göre erişim noktası ya da router olarak çalışabilen NBG4615, universal tekrarlayıcı olarak da çalışarak herhangi marka ya da model sınırlaması olmadan kablosuz çözümler ile haberleşebiliyor. 300 Mbps N Gigabit kablosuz ve 1000 Mbps Gigabit Ethernet bağlantı hızına sahip olan cihaz, veri transferi konusunda yüksek performans sergilerken; NetUSB destekle USB portlarıyla taşınabilir verilere kablosuz erişimin yanı sıra kablosuz özelliği bulunmayan yazıcıların da kablosuz olarak kullanılmasına imkan sağlıyor.
Giriş seviyesindeki kullanıcılar için "Kolay Mod" ve ileri seviyedeki kullanıcılar için "Uzman Modu" sayesinde her seviyeden kullanıcıya kolay bir kullanıcı deneyimi sunan NBG4615, Game Engine fonksiyonuyla veri trafiğinde önceliği oyunlara ve Xbox 360, PlayStation 3 gibi platformlara verirken; tek tıkla ö ağ uygulamalarına öncelik veren Bandwith Management fonksiyonuna geçiş yapabiliyor.
Fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan ZyXEL NBG4615'in öne çıkan özelliklerine hızlıca bakacak olursak;
- Kullanıcı tarafından belirlenerek erişim noktası ya da router olarak çalışabilme
- Universal tekrarlayıcı özelliği ile marka ve model sınırlaması olmadan tüm ürünlerle kablosuz bağlantı imkanı
- 300 Mbps kablosuz veri transfer hızı
- Yüksek performanslı 4 LAN ve 1 WAN Gigabit Ethernet portları
- NetUSB özelliği ile taşınabilir disklerin ağ üzerinde paylaşımı
- Hızlı kurulum ve konfigürasyon için kullanıcı dostu arayüz
- Düşük güç tüketimi ve kablosuz ağı zamanlama özelliği ile çevre dostu yeşil ürün
- QoS ile internet özerinde uygulama önceliklendirme ve bant genişliği yönetimi
- Mevcut bir erişim noktası ile kolayca kapsama alanı artırımı
- Kolay ve hızlı kablosuz güvenlik için WPS tuşu
- Stabil internet bağlantısı için Auto-IP Change
- 6 seviye kolay ayarlanabilen çıkış gücü ile esnek kapsama alanı
- Online otomatik yazılım güncelleme
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Bu üründe anten değiştirilebiliyorsa eğer gerçekten harika bir cihaz üretmişler.. 2 Adet 5 yada 7 dbi lık bir anten ile evin her köşesinde sorunsuz bir erişim sağlanabilir.. Cihaz gerçekten harika..