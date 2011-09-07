ZyXEL'den taşınabilir verilerin ağda paylaşımı için çok fonksiyonlu NGB4615

İletişim çözümleriyle yakından tanıdığımı ZyXEL; USB bellek ve taşınabilir diskteki verilerin kolaylıkla kablosuz ağda paylaşılmasına imkan sunan, çift NetUSB destekli USB port ve N Gigabit yüksek hızlı bağlantı ile multi fonkisyona sahip yeni router, kablosuz erişim noktası ve universal tekrarlayıcı NBG4615'i duyurdu. NetUSB portlarına takılan taşınabilir aygıtlardaki verileri kendisiyle iletişim halindeki cihazlar üzerinden erişimini sağlayan ZyXEL NBG4615, gerek ofis gerekse de ev kullanıcılarına veri paylaşım konusunda kolay ve yeni bir deneyim sunuyor.

Kullanım durumuna göre erişim noktası ya da router olarak çalışabilen NBG4615, universal tekrarlayıcı olarak da çalışarak herhangi marka ya da model sınırlaması olmadan kablosuz çözümler ile haberleşebiliyor. 300 Mbps N Gigabit kablosuz ve 1000 Mbps Gigabit Ethernet bağlantı hızına sahip olan cihaz, veri transferi konusunda yüksek performans sergilerken; NetUSB destekle USB portlarıyla taşınabilir verilere kablosuz erişimin yanı sıra kablosuz özelliği bulunmayan yazıcıların da kablosuz olarak kullanılmasına imkan sağlıyor.

Giriş seviyesindeki kullanıcılar için "Kolay Mod" ve ileri seviyedeki kullanıcılar için "Uzman Modu" sayesinde her seviyeden kullanıcıya kolay bir kullanıcı deneyimi sunan NBG4615, Game Engine fonksiyonuyla veri trafiğinde önceliği oyunlara ve Xbox 360, PlayStation 3 gibi platformlara verirken; tek tıkla ö ağ uygulamalarına öncelik veren Bandwith Management fonksiyonuna geçiş yapabiliyor.

Fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan ZyXEL NBG4615'in öne çıkan özelliklerine hızlıca bakacak olursak;

Kullanıcı tarafından belirlenerek erişim noktası ya da router olarak çalışabilme

Universal tekrarlayıcı özelliği ile marka ve model sınırlaması olmadan tüm ürünlerle kablosuz bağlantı imkanı

300 Mbps kablosuz veri transfer hızı

Yüksek performanslı 4 LAN ve 1 WAN Gigabit Ethernet portları

NetUSB özelliği ile taşınabilir disklerin ağ üzerinde paylaşımı

Hızlı kurulum ve konfigürasyon için kullanıcı dostu arayüz

Düşük güç tüketimi ve kablosuz ağı zamanlama özelliği ile çevre dostu yeşil ürün

QoS ile internet özerinde uygulama önceliklendirme ve bant genişliği yönetimi

Mevcut bir erişim noktası ile kolayca kapsama alanı artırımı

Kolay ve hızlı kablosuz güvenlik için WPS tuşu

Stabil internet bağlantısı için Auto-IP Change

6 seviye kolay ayarlanabilen çıkış gücü ile esnek kapsama alanı

Online otomatik yazılım güncelleme