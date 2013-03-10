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Zynga : Bizde herkes gibi oyunları kopyaladık

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga : Bizde herkes gibi oyunları kopyaladık

 Facebook üzerinde sosyal oyun kavramını başlatarak bu alanda en büyük geliştirici haline gelen Zynga, bir süredir oyun kopyalama davalarıyla karşı karşıyaydı. 

Electronic Arts firmasının Sims Social oyununu kopyaladığı gerekçesiyle mahkemeye verilen Zynga, suç konusu Ville oyununa yatırımları durdurmuş ve sonrasında EA ile masada anlaşmaya varmıştı. Konu ile ilgili bir panelde konuşan Zynga başkan yardımcısı Dan Porter ilginç itiraflarda bulundu.

Porter kopya suçlamalarının büyük kısmının gerçek olduğunu ifade ederken, tüm firmaların bu işi yaptığını ve sosyal oyun sektöründe sadece yeniliğin tutunmak için yeterli olmadığını savundu. Zynga kullanıcı geri dönüşlerini çok iyi takip ediyor ve kullanıcıları oyunda tutmak için yeni materyaller sunuyor. Firmanın en iyi olduğu iki konu da bu. Zynga oyunu canlı bir hizmet olarak sunabiliyor. 

Porter bununla birlikte oyunun özünü yitirecek saplantılı kopyalama işlemlerinin yanlış olduğunu belirtiyor. 

Bu itiraflar Steve Jobs'ın da sıkça dile getirdiği Picasso'nun "İyi sanatçılar kopyalar büyük sanatçılar çalar" sözünü akıllara getiriyor. Endüstride pek çok firmanın aslında bu sözü benimsediği göze çarpıyor. Dan Porter, Draw Something yapımının geliştiricisi OMGPOP firmasının sahibi idi ve Zynga satın aldıktan sonra başkan yardımcısı olarak transfer oldu.


http://qz.com/60731/zynga-copies-competitors-games-says-zynga-vp/ Yorum Yaz
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balcis 6 yıl
hocam de ayrı. buraya yazı veriyorsunuz lütfen biraz dikkat.
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InsTead-Be 6 yıl
Bence haklı..
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OZKNaln 6 yıl
en azindan durust
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DH Misafiri 6 yıl
kopyalamak tamamen almak değilde var olan bi ürünü dahda geliştirme açısından kullanıldıktan sonra kopyalama değilde ilham alma denilebilir.Teknolojide çoğu şeyin birbirini tetiklediğini düşünürsek var olan ürünler bile ileride çok farklı yerlere gelebilir diye düşünüyorum.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Etkileşim her alanda olacak ve olmalı ki.. Böylece, firmalar daha fazla rekabet edecek, daha farklılaşmaya gidecek ve bu da müşterinin kazancına olacak. Ama direk kopyalamak bence yasal suçtur ki; örneklerini ve sonuçlarına hepimiz şahit olmaktayız..

Umarım, firmalar kopya işini abartmadan, etkileşimlerini sürdürür ve insanlara daha fazla yenilik sunarlar.
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DaRKFoRCeS 6 yıl Guest-F8946C419
carnador
Etkileşim her alanda olacak ve olmalı ki.. Böylece, firmalar daha fazla rekabet edecek, daha farklılaşmaya gidecek ve bu da müşterinin kazancına olacak. Ama direk kopyalamak bence yasal suçtur ki; örneklerini ve sonuçlarına hepimiz şahit olmaktayız..

Umarım, firmalar kopya işini abartmadan, etkileşimlerini sürdürür ve insanlara daha fazla yenilik sunarlar.

+1
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