Zynga : Bizde herkes gibi oyunları kopyaladık





Facebook üzerinde sosyal oyun kavramını başlatarak bu alanda en büyük geliştirici haline gelen Zynga, bir süredir oyun kopyalama davalarıyla karşı karşıyaydı.





Electronic Arts firmasının Sims Social oyununu kopyaladığı gerekçesiyle mahkemeye verilen Zynga, suç konusu Ville oyununa yatırımları durdurmuş ve sonrasında EA ile masada anlaşmaya varmıştı. Konu ile ilgili bir panelde konuşan Zynga başkan yardımcısı Dan Porter ilginç itiraflarda bulundu.





Porter kopya suçlamalarının büyük kısmının gerçek olduğunu ifade ederken, tüm firmaların bu işi yaptığını ve sosyal oyun sektöründe sadece yeniliğin tutunmak için yeterli olmadığını savundu. Zynga kullanıcı geri dönüşlerini çok iyi takip ediyor ve kullanıcıları oyunda tutmak için yeni materyaller sunuyor. Firmanın en iyi olduğu iki konu da bu. Zynga oyunu canlı bir hizmet olarak sunabiliyor.





Porter bununla birlikte oyunun özünü yitirecek saplantılı kopyalama işlemlerinin yanlış olduğunu belirtiyor.





Bu itiraflar Steve Jobs'ın da sıkça dile getirdiği Picasso'nun "İyi sanatçılar kopyalar büyük sanatçılar çalar" sözünü akıllara getiriyor. Endüstride pek çok firmanın aslında bu sözü benimsediği göze çarpıyor. Dan Porter, Draw Something yapımının geliştiricisi OMGPOP firmasının sahibi idi ve Zynga satın aldıktan sonra başkan yardımcısı olarak transfer oldu.





http://qz.com/60731/zynga-copies-competitors-games-says-zynga-vp/