Zynga Games kullanım koşullarını PrivacyVille oyunuyla öğretecek

Zynga Games firması sosyal ağlara akıllı yatırım yaparak büyük oyun firmalarından biri haline dönüştü. Facebook dünyasında bağımlılık yaratan FarmVille ve CityVille oyunlarıyla 200 milyondan fazla kullanıcı toplayan Zynga diğer oyunlarıyla da oldukça iddialı duruma geldi. Oyunların hayran sayfaları dahi on milyonlarca beğeni topladı. Hedef kitlesi gittikçe artan Zynga genelde kullanıcılar tarafından es geçilen ancak sonrasında büyük problemlere yol açan kullanım koşullarını farklı bir yolla hayranlarına öğretmeyi amaçlıyor.





Kullanım koşulları veya kullanıcı sözleşmesi siteyi ziyaret eden kullanıcıların dikkat etmeleri ve kabul etmeleri gereken koşullardır. Çoğu durumda siteye girmek, bu koşulları kabul etmek anlamına gelmektedir. Ancak ziyaretçiler sıkıcı uzun sayfalardan oluşan bu koşulları okumayı genelde göz ardı ederler.





Zynga şirket bünyesindeki uygulamalarda geçerli kullanım koşullarını oyuncularına anlatabilmek için PrivacyVille adlı yeni bir oyun geliştirdi. Oyunlarında sıklıkla satın alma işlemleri gerçekleştiği için Zynga bu koşullara ayrı bir önem veriyor.





PrivacyVille, kullanım koşullarının önemli bölümlerini oyunculara adım adım anlatmayı amaçlıyor. Oyunda Zynga firmasının markası olan şehir ve karakter tasarımları kullanılmış.





PrivacyVille, oyun boyunca Zynga’nın üye e-posta adreslerini nasıl sakladığını, mobil politikaların neler olduğu, ödemeleri korumak için alınan güvenlik tedbirleri gibi maddeler oyunculara aktarılıyor. Her madde okunduğunda oyuncunun seviyesi yükseliyor ve 5 kolay sorunun ardından sonraki maddeye geçiliyor.





PrivacyVille ayrıca Zynga’nın tüm oyunlarını kapsayan, bu oyunları oynarken zPoints adlı puanları biriktiren ve oyuncuların herhangi bir Zynga oyununda kullanabileceği eşyaları satın almasına imkan sağlayan RewardVille programında da puan kazandırıyor.





Zynga son dönemde yakaladığı başarı ile parmak ısırtıyor. Gelirleri 998 milyon dolara yükselen Zynga, kısa süre önce borsaya açılmış ve 1 milyar dolarlık hisse satışının ardından toplam değeri 20 milyar dolara yükselmişti.