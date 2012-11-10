Zynga, November Software'ı satın aldığını duyurdu

Mobil oyun sektörünün başarılı şirketlerinden Zynga, November Software'ı satın aldığını resmen duyurdu. Son zamanlarda yaşadığı mali sıkıntılar ile birlikte çeşitli kesintilere giden şirketin yeni bir şirketi bünyesine katması şaşkınlıkla karşılandı. Ancak, November Software'ın alımının ilkbaharda gerçekleştirildiği, resmi duyurunun ise şimdi yapıldığı belirtildi.





Söz konusu alımın gerçekleştirilmesinin altında yatan asıl neden ise şirketin November Software ile orta segmentteki cihazlara yönelik çalışmalar yapacak olması. Orta segmentteki cihazları kullanan oyuncuların bağımsız sosyal oyunları daha fazla tercih ettiği ve oyunlara olan bağlılıklarının daha fazla olduğu belirtilirken, şirketin bu alana yönelerek mevcut tabanını önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.





November Software'ın Battlestone adında yeni bir oyunun da hazırlıklarına başladığı açıklanırken, oyunla ilgili olarak detaylar şu an gün yüzüne çıkmış değil. Zynga ve November Software'ın yeni projesi Battlestone ile birlikte ne kadar başarılı olacağını ve Zynga'nın sıkıntılı günlerini geride bırakıp bırakamayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/11/09/zynga-november-software/