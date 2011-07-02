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Zynga firması gelirlerini bir yılda %392 artırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga şirketi Facebook’dan tanıdığımız Farmville, Cityville, Mafia Wars gibi fenomen olmuş oyunların geliştiricisi. Ancak bunun dışında Amerikan Zynga firması sosyal oyun alanında nasıl başarılı olunacağının da en iyi dersini veren firma.
Sosyal oyun alanında müthiş bir başarı yakalayan Zynga’nın rakipleri ise deyim yerindeyse toz yuttu. Cityville ile hemen hemen aynı dönemde yayına başlayan Türk Gamester firmasının Townster oyunu bu günlerde 500 000 oyuncu sayısını devirirken Cityville 100 milyon barajını çoktan aşmıştı. 

Bu müthiş başarı şirketin finansal tablolarına da yansıdı. 2010 yılında 600 milyon dolar gelir elde eden Zynga 90 milyon da kar yaptı. 2009 yılında 121.5 milyon dolar gelir elde ettiği düşünüldüğünde %392 gibi inanılmaz bir artış yaşandı. 

2011 ilk çeyreğinde ise 235 milyon dolar gelir bildiren Zynga 2010 ilk çeyreğe göre de %134 artış sağlamış oldu. 2009 yılına kadar Zynga’nın inişli çıkışlı bir grafik çizdiğini belirtirsek ne kadar büyük bir başarı elde edildiği anlaşılmış olur. 

Zynga 2010 yılı gelirinin %95’ini çevrimiçi eşya satışından elde etti. Kalan %5’lik kısım ise oyun içi reklam faaliyetlerinden geldi. 

Şirketin toplam gelirleri ise şu anda 996 milyon dolara ulaşmış durumda. Günde 62 milyon kişinin aktif olarak ziyaret ettiği Zynga oyunları 236 milyon aylık kullanıcıya, 146 milyon tekil kullanıcıya sahip. Şirket kısa süre önce hisselerini halka açmış ve 1 milyar dolarlık satış gerçekleştirmişti.

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X3NoPHoBia 8 yıl
bu oyunlar sana para mı kazandırcak diyen buyuklerimi hatırladım bi an
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delarux 8 yıl
Zynga bu yıl gereğinden fazla şanslı.
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Mimar SaNAN 8 yıl
yinede bir EA değil
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ulex 8 yıl
@batuist
Günde 62 milyon aktif kullanıcının internet trafiği,yer ihtiyacı(donanımsal ve fiziki) vb gereksinimleri ne çabuk unuttunuz :)
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Batuist 8 yıl

ulex

@batuist
Günde 62 milyon aktif kullanıcının internet trafiği,yer ihtiyacı(donanımsal ve fiziki) vb gereksinimleri ne çabuk unuttunuz :)

evet çok doğru söylüyorsun söylediklerin tamamen aklımdan çıkmış.. o şekilde hesap edersek normal bir rakam oldu şimdi


hatırlatma için teşekkürler dalgınlık işte


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Batuist 8 yıl
600 milyon gelir elde etmiş 90 milyonda kar elde etmiş 2010 yılında. basit hesapla 600 milyon - 90 milyon = 510 milyon maliyet (vergilerde dahil olabilir net bilgi verilmemiş) 510 milyon dolar neyin maliyeti olabilir ki? bu işin tek gideri personel maliyetleri. yada çok çok büyük kısmı diyelim. kaç kişi geliştiriyorki bu basit şeyleri.. rakamlar biraz saçma gibi. yada bizdeki gibi bilanço tablolarında epey oynama yapıyorlar..
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