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    CD Projekt: The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak

    The Witcher Remake çıkış tarihi CD Projekt RED tarafından açıklandı. Stüdyonun CEO’su Adam Kicinski serinin ilk oyununu The Witcher 4’ün ardından piyasaya süreceklerini açıkladı.
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    The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak Tam Boyutta Gör
    CD Projekt’in kurucu ortağı ve CEO’su Adam Kicinski, merakla beklenen The Witcher Remake’in çıkış tarihine dair ilk bilgileri paylaştı. Bildiğiniz gibi The Witcher Remake bir süre önce duyurulmuş ve oyunun açık dünya olacağı açıklanmıştı.

    The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak

    CD Projekt RED’in yılın üçüncü çeyreğine ait mali raporlarının açıklandığı sunumun soru cevap bölümünde CD Projekt’in kurucu ortağı ve CEO’su Adam Kicinski, The Witcher Remake’in The Witcher 4’ten sonra çıkacağını söyledi.

    The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak Tam Boyutta Gör
    Adam Kicinski, “The Witcher Remake’in ne zaman çıkacağına gelirsek, bu proje hakkındaki düşüncelerimizin bir sonucu olarak Polaris'ten (The Witcher 4) sonra gelecek. The Witcher Remake'in büyük ölçüde Polaris teknolojilerine dayanacağını düşünüyorum. Bu nedenle kısmen Polaris'e paralel olarak geliştirilecek.”

    Öte yandan Polaris ya da orijinal adıyla The Witcher 4, CD Projekt RED’in Unreal Engine 5 ile yapılan ilk oyun olacak. Hatırlayacağınız üzere CDPR ile Polonyalı stüdyo Epic arasında açık dünya rol yapma oyunları için Unreal Engine 5 üzerinde çalışacakları duyurulmuştu.

    Bununla birlikte elbette, The Witcher Remake esas olarak Fool's Theory (eski CDPR çalışanları tarafından kurulan Seven: The Days Long Gone'un arkasındaki stüdyo) tarafından geliştirilecek, ancak CD Projekt RED'in yine de projeyi desteklemesi bekleniyor.

    The Witcher Remake ne zaman çıkacak?

    The Witcher 4’ün duyurusu bu yılın Mart ayında gerçekleşmişti ve “The Witcher A New Saga Begins” mottosuyla bir görsel paylaşılmıştı. Bu oyun CDPR içerisinde Polaris kod adıyla anılıyor ve genel kanı oyunun 2025’in başlarında çıkacağı yönünde. Dolayısıyla The Witcher Remake en iyi ihtimalle 2025 yılında çıkacak olabilir.

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    StaatSanWalt 18 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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