CD Projekt: The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak

The Witcher Remake, The Witcher 4’ten sonra çıkacak
CD Projekt RED’in yılın üçüncü çeyreğine ait mali raporlarının açıklandığı sunumun soru cevap bölümünde CD Projekt’in kurucu ortağı ve CEO’su Adam Kicinski, The Witcher Remake’in The Witcher 4’ten sonra çıkacağını söyledi.
Öte yandan Polaris ya da orijinal adıyla The Witcher 4, CD Projekt RED’in Unreal Engine 5 ile yapılan ilk oyun olacak. Hatırlayacağınız üzere CDPR ile Polonyalı stüdyo Epic arasında açık dünya rol yapma oyunları için Unreal Engine 5 üzerinde çalışacakları duyurulmuştu.
Bununla birlikte elbette, The Witcher Remake esas olarak Fool's Theory (eski CDPR çalışanları tarafından kurulan Seven: The Days Long Gone'un arkasındaki stüdyo) tarafından geliştirilecek, ancak CD Projekt RED'in yine de projeyi desteklemesi bekleniyor.
The Witcher Remake ne zaman çıkacak?
The Witcher 4’ün duyurusu bu yılın Mart ayında gerçekleşmişti ve “The Witcher A New Saga Begins” mottosuyla bir görsel paylaşılmıştı. Bu oyun CDPR içerisinde Polaris kod adıyla anılıyor ve genel kanı oyunun 2025’in başlarında çıkacağı yönünde. Dolayısıyla The Witcher Remake en iyi ihtimalle 2025 yılında çıkacak olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam