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Zynga, oyunlarına girişte Facebook hesabı kullanma zorunluluğu kaldırdı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga, oyunlarına girişte Facebook hesabı kullanma zorunluluğu kaldırdı

Facebook'un geniş kitlelere yayılması ile yıldızı parlayan ve sosyal oyun kavramının mimarı olarak dev bir oyun geliştiricisi haline gelen Zynga, Facebook'a da önemli gelirler kazandırmıştı.

Ancak kullanıcıların sosyal oyunlardan mobil oyunlara kayması ve sosyal ağda ortaya çıkan diğer rakipler Zynga'nın yükselişini de sonra erdirdi. Halen pek çok oyunu popüler olsa da firma gelir kaybetmeye başladı ve 11 oyununu sona erdirdi. Gelirinin büyük kısmını Zynga oyunlarından alan Facebook da kötü gidiş nedeniyle Zynga'ya tanıdığı özel imtiyazları sona erdirdi. Aradaki soğukluğu daha da artıracak yeni bir hamle Zynga'dan geldi.

Daha önce Zynga; Farmville, Chefville, Draw Something gibi oyunlarına Facebook hesabı ile giriş şartı koyarken, artık tek bir Zynga hesabı ile giriş mümkün hale geldi. Ayrıca ilerleyen aylarda kullanıcılar Gmail veya Yahoo üzerinden arkadaşlarını davet edebilecek. 

Zynga ödeme sisteminde de değişiklik yapıyor. Normalde para aktarımları Facebook üzerinden yapılıyor ve Facebook da bundan yüzde 30 pay alıyor. Ancak Zynga kendi ödeme sistemini entegr ederek, Facebook'un payını azaltmayı planlıyor.

Bununla birlikte dev kullanıcı veritabanı nedeniyle Zynga'nın Facebook'tan tamamen kopmak istemediği de gelen bilgiler arasında.

http://www.slashgear.com/zynga-distances-itself-from-facebook-23275093/ Yorum Yaz
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