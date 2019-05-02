Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde

Apple’ın Arcade adındaki ücretli oyun aboneliği servisini tanıtması piyasayı hareketlendirmişe benziyor. Samsung’un Galaxy tabanlı bir oyun platformunun marka hakkını tescillemesinden sonra Zynga da benzer bir plan üzerine çalışıyor.

Ekstra içerikler

Özellikle Facebook oyunları ile adını duyuran ve sonrasında mobil dünyada da önemli işler yapan Zynga’nın patronu Frank Gibeau, katılımcıların ekstra içeriklere sahip olabileceği bir abonelik servisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Böylece yeni bir gelir modeli elde edilmiş olacak.

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ZyngaPoker, FarmVille ve Words With Friends gibi pek çok popüler oyunun geliştiricisi Zynga, önümüzdeki dönemde Google ve Apple gibi firmaların sunacağı oyun tabanlı hizmetlerde kendilerine de önemli işler düşeceğini belirtiyor.

Zynga bir taraftan Apple Arcade servislerinde özel oyunlarla yer almayı planlarken diğer taraftan Google Stadia platformunda da boy göstermeyi istiyor. Böylece 3 farklı hizmet içerisinde oyunculara ulaşmış olacak.

Yerli Gram Games girişimini geçen yıl 250 milyon dolara satın alan Zynga’nın yılın ilk çeyrek rakamları da memnuniyet verici. Firma toplamda 265 milyon dolar gelir elde ederken beklentilerin üzerine çıktı. Hisseler de yüzde 11 civarında artış gösterdi.