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Zynga ve Phosphor Games'in ilk ortak çalışması ''Horn'' Appstore'da yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dark Meadow'un geliştiricisi ''Phosphor Games'' ve sosyal ağ oyunlarının popüler ismi Zynga'nın işbirliği ile geliştirilen 3. Sahış aksiyon/macera oyunu ''Horn'' 6,99$'lık fiyat etiketi ile Appstore'da satışa sunuldu.

İlk olarak San Francisco'da gerçekleştirilen ''Zynga Unleashed'' etkinliğinde kendini gösteren Horn, Zynga'nın Phosphor Games, Konami ve Atari gibi oyun yapımcılarını kapsayan ortaklık platformunun ilk ürünü olarak karşımıza çıktı. Sunduğu farklı atmosferi ile dikkat çeken oyunda, insanları ve hayvanları yaratıklara dönüştürülerek lanetlenmiş ve tahrip edilmiş bir köyün genç demirci çırağı Horn'u kontrol ediyoruz.

Çeşitli yaratıklara karşı mücadele vererek üzerilerindeki laneti kaldırmaya çalıştığımız oyun, savaş sahneleriyle ''Infinity Blade'' ve Phosphor Games'in ''Dark Meadow'' adlı oyununu anımsatırken, söz konusu oyunlar gibi belli bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Mücadele anlarının dışında serbest bir ilerleyiş sunulan Horn'da çeşitli bulmacaları çözerek ilerliyoruz. Yapım, aksiyon ve ilerleyiş anlarındaki geçişleri oldukça başarılı bir şekilde yansıtırken, sesleriyle de o an ki atmosfere katkıda bulunuyor. Herhangi bir sanal D-pad kontrol sistemine yer verilmeyen oyunda dokunmatik ekran verimli bir şekilde kullanarak oyuncuya basit bir oynanış sunuluyor. Ayrıca, karakterimizi oyun içerisinde elde ettiğimiz elmaslar ile özelleştirerek, oyunun geniş bir silah ve ekipman yelpazesinden seçim yapabiliyoruz.

Horn, başarılı oyun dinamikleri ile kaliteli bir oyun deneyimi sunarken, sahip olduğu kaliteli grafikler ile de görsel bir şölen yaşatıyor. Ancak, oyunun yüksek çözünürlüğe sahip görsellerinden sadece iPhone 4S, iPad 2 ve yeni iPad kullanıcılarının faydalanabileceğini belirtmekte fayda var.

Dev yaratıkları, fantastik dünyası ve etkileyici atmosferi ile oldukça kaliteli bir mobil oyun deneyimi sunan Horn'un Android versiyonununda yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. Ayrıca, Horn'un Android platformunda Tegra 3 çipsetine özel bazı efektler barındıracağı da belirtiliyor. iOS platformu için 6,99$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulan Horn'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.


 

ek kaynaklar-
Touch Arcade- oynanış videosu içerir.

http://itunes.apple.com/app/horn/id549350579?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simaros 7 yıl
ipad almak lazım
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gFalcon 7 yıl
Çakma İnfinity Blade. 0.99'dan satılsa düşünülebilirdi.
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cagataykoroglu 7 yıl
oyunda ps2 grafikleri var :S
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Chidori 7 yıl
Güzel bir oyuna benziyor, wifi imkanı bulduğumda denerim sanırım.
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afavar 7 yıl
Oynanış videosuna baktım grafikler gerçektende çok iyi.En güzel yanı ise serbest dolaşabilmemiz.
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