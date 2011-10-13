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Zynga'dan beş yeni oyun daha : CastleVille, Dream Zoo, Casino, Bingo ve Hidden Chronicles

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook oyunlarının lider firması Zynga, Mafia Wars 2 oyununun ardından beş yeni oyun daha duyurdu : CastleVille, Dream Zoo, Casino, Bingo ve Hidden Chronicles

Zynga yeni oyunlarını San Francisco'da yeni genel merkezinin açılışını yaptığı Unleashed etkinliğinde tanıttı. Zynga'nın hedefinde gizli objeler, hayvanlar ve mobil platformlar var. Yeni oyunlar kısaca şöyle:

Hidden Chronicles: Firmanın gizli objeleri bulma temalı yeni oyunu. Bölgenizde gizli objeleri ararken arkadaşlarınızla karşılıklı yardımlaşabiliyorsunuz.

CastleVille: Şehir kurma temalı oyunlardan olan CastleVille orta çağ dönemlerinde geçiyor. FarmVille oyunundaki pek çok dinamiği miras alan CastleVille, sanal bir mağaza ve 75 kişilik bir orkestra tarafından bestelenmiş soundtrack müziği sunuyor.

Zynga Casino ve Zynga Bingo: Casino yapımı Las Vegas stili bir poker oyununu oyunculara sunuyor. Bingo ise bir çeşit tombala oyunu.

Dream Zoo: iOS platformu için hazırlanan oyun egzotik hayvanları toplama mantığına dayanıyor. App Store üzerinden indirilebilir durumda.

FarmVille Express: Mobil cihazlardan Facebook erişimi sağlayan kullanıcılar için oyunun tamamına değil ancak bildirim ve istek kabulü gibi işlemlere müdahale edebildikleri HTML 5 tabanlı bir uygulama.

Mafia Wars Shakedown: Zynga'nın kısa süre önce duyurduğu Mafia Wars 2 yapımının iOS sürümü olacak oyun henüz indirmeye sunulmadı.


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4hm3t.# 7 yıl
hidden chronicles iyi tuttu
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