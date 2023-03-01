Tam Boyutta Gör Muhtarlık yarışını kaldıran Yemeksepeti, yeni sadakat programı Yemeksepeti Club’ı kullanıma sundu. Yemeksepeti Club sayesinde kullanıcılar sipariş verdikçe indirim kazanacak.

Yemeksepeti Club, ilk etapta sınırlı sayıda üyenin kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak. Yemeksepeti Club sayesinde müşteriler sipariş verdikçe YemekPuan’lar kazanacak. Her 1 YemekPuan, 1 TL’lik indirime denk geliyor. Kullanıcılar sipariş verdikçe daha fazla YemekPuan kazanacak ve daha fazla indirimden yararlanacak.

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Yemeksepeti uygulamasındaki Ödül Dükkanı’nda YemekPuan’lar indirim kuponlarına dönüştürülebiliyor. YemekPuan biriktirebilmek için herhangi bir ödeme yöntemi sınırlaması bulunmuyor. Kapıda ödeme dahil olmak üzere tüm ödeme yöntemleriyle yapılan siparişlerden YemekPuan kazanılabiliyor. Kazanılan indirim kuponları ise online kredi kartı ile ödemelerde kullanılabiliyor.

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Üç siparişe 90 TL indirim

Yemeksepeti Club’da başlangıç görevi olarak toplam 90 TL'lik YemekPuan sunan üç görev bulunuyor. İlk siparişte 25 TL’lik YemekPuan, ikinci siparişte 30 TL’lik YemekPuan ve üçüncü siparişte 35 TL’lik YemekPuan kazanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre YemekSepeti Club’a herkes ücretsiz olarak katılabiliyor. Aşama aşam müşterilere sunulmaya başlandı. Yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak. İlk olarak sadece yemek siparişleri için geçerli olacak bu programa daha sonra Yemeksepeti Mahalle ve Yemeksepeti Market dahil edilecek.

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Yedikçe indirim kazandıran Yemeksepeti Club kullanıma sunuldu