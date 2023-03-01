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    Yedikçe indirim kazandıran Yemeksepeti Club kullanıma sunuldu

    Yemeksepeti, çeşitli görevleri yerine getirerek kullanıcıların YemekPuan'lar kazacağı ve bu puanları indirim kuponuna dönüştürebileceği Yemeksepeti Club'ı kullanıma sundu.
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    Yedikçe indirim kazandıran Yemeksepeti Club kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Muhtarlık yarışını kaldıran Yemeksepeti, yeni sadakat programı Yemeksepeti Club’ı kullanıma sundu. Yemeksepeti Club sayesinde kullanıcılar sipariş verdikçe indirim kazanacak.

    Yemeksepeti Club, ilk etapta sınırlı sayıda üyenin kullanıma sunuldu. İlerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacak. Yemeksepeti Club sayesinde müşteriler sipariş verdikçe YemekPuan’lar kazanacak. Her 1 YemekPuan, 1 TL’lik indirime denk geliyor. Kullanıcılar sipariş verdikçe daha fazla YemekPuan kazanacak ve daha fazla indirimden yararlanacak.

    Yemeksepeti uygulamasındaki Ödül Dükkanı’nda YemekPuan’lar indirim kuponlarına dönüştürülebiliyor. YemekPuan biriktirebilmek için herhangi bir ödeme yöntemi sınırlaması bulunmuyor. Kapıda ödeme dahil olmak üzere tüm ödeme yöntemleriyle yapılan siparişlerden YemekPuan kazanılabiliyor. Kazanılan indirim kuponları ise online kredi kartı ile ödemelerde kullanılabiliyor.

    Yedikçe indirim kazandıran Yemeksepeti Club kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör

    Üç siparişe 90 TL indirim

    Yemeksepeti Club’da başlangıç görevi olarak toplam 90 TL'lik YemekPuan sunan üç görev bulunuyor. İlk siparişte 25 TL’lik YemekPuan, ikinci siparişte 30 TL’lik YemekPuan ve üçüncü siparişte 35 TL’lik YemekPuan kazanılacak.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre YemekSepeti Club’a herkes ücretsiz olarak katılabiliyor. Aşama aşam müşterilere sunulmaya başlandı. Yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak. İlk olarak sadece yemek siparişleri için geçerli olacak bu programa daha sonra Yemeksepeti Mahalle ve Yemeksepeti Market dahil edilecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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