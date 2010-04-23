A-Data: 2012'den önce SSD pazarında güçlü bir büyüme beklemiyoruz

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-DATA, 2012 yılına kadar SSD pazarında hızlı bir büyüme beklemiyor. A-Data yönetim kurulu başkanı Simon Chen açıklamasında, SSD'lerin, konvensiyonel disklerin yerini alacak parlak bir geleceğe sahip olduğunu ancak önümüzdeki iki yıl için güçlü bir büyüme tecrübe edilemeyeceğini söyledi. Chen açıklamasının devamında, SSD'lerde kullanılan NAND flash bellek kontrolcülerinin bu yıl olgunlaşmaya başladığını belirtirken, yeni nesil depolama çözümlerine adaptasyon hızındaki en büyük sıkıntının yüksek yonga maliyetleri olduğunu söyledi.

Simon Chen, NAND flash bellek maliyetlerinin 2009 son çeyreğinde yüksek seviyelerden indiğini ancak yine de fiyat ayarlamasının zayıf olduğunu belirtti.