Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-DATA, XPG serisi yeni disk kutusunu gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,2b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz haftalarda yüksek performans segmentine yönelik ürün ve çözümlerini XPG (Xtreme Performance Gear) markası altında kullanıma sunacağını açıklayan A-DATA, yeni modelleriyle XPG markasını geliştirmeye devam ediyor. Firma bellek ve SSD modellerinden sonra seri dahilinde hazırladığı yeni sabit disk kutusunu da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

A-DATA'nın Dual SSD 3.5" RAID olarak isimlendirdiği sabit disk kutusu bir adet 3.5-inç diske veya iki adet 2.5" SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. 146 x 101.7 x 25.8 mm boyutlarındaki RAID destekli yeni sabit kutusunun yapısında Alüminyum'a yer verilmiş. USB ve eSATA arabirimlerini destekleyen sabit disk kutusunun 2009'un ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanak 10 yıl
cok guzel bir cozum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Thermaltake Xaser VI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim