A-DATA, XPG serisi yeni disk kutusunu gösterdi

Geçtiğimiz haftalarda yüksek performans segmentine yönelik ürün ve çözümlerini XPG (Xtreme Performance Gear) markası altında kullanıma sunacağını açıklayan A-DATA, yeni modelleriyle XPG markasını geliştirmeye devam ediyor. Firma bellek ve SSD modellerinden sonra seri dahilinde hazırladığı yeni sabit disk kutusunu da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

A-DATA'nın Dual SSD 3.5" RAID olarak isimlendirdiği sabit disk kutusu bir adet 3.5-inç diske veya iki adet 2.5" SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. 146 x 101.7 x 25.8 mm boyutlarındaki RAID destekli yeni sabit kutusunun yapısında Alüminyum'a yer verilmiş. USB ve eSATA arabirimlerini destekleyen sabit disk kutusunun 2009'un ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.