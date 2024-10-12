Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi geliyor: A Thousand Blows

Hulu çatısı altında hazırlanan A Thousand Blows, gerek tonuyla, gerekse hikâyesiyle Peaky Blinders'a daha yakın duruyor olmasıyla Knight'ın diğer dizilerinden ayrılıyor. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürecek. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alacak.
A Thousand Blows, 2025'te İzleyici ile Buluşacak
A Thousand Blows'un Hulu tarafından paylaşılan resmi sinopsisi şöyle: "Jamaikalı iki arkadaş olan Hezekiah ve Alec, kendilerini bir anda Londra'nın acımasız East End bölgesinin suç dünyası içinde bulurlar. Burada, tamamı kadınlardan oluşan The Forty Elephants çetesinin lideri Mary Carr ve yeraltı dünyasının yıldızı olan boksör Sugar Goodson ile tanışırlar. Bu karşılaşma, eski dünya ile yenisi arasında bir çatışmaya sebep olacaktır."
Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham'in başrollerini paylaştığı dizide Erin Doherty, Jason Tobin, James Nelson-Joyce ve Hannah Walters da rol alıyor.
Dizi, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...