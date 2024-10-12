Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi geliyor: A Thousand Blows

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Peaky Blinders ile son yılların en başarılı dizilerinden birine imza atan Steven Knight, son dönemde Hollywood'un en üretken senaristlerinden birine dönüşmüş durumda. Bir yandan Maria ve Star Wars: The New Jedi Order gibi filmlerin senaryosunu yazan Knight, diğer yandan TV dünyasını da ihmal etmiyor. Peaky Blinders sonrası See, SAS: Rogue Heroes ve All the Light We Cannot See gibi dizilere imza atan Knight, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. Knight'ın yaratıcısı olduğu A Thousand Blows, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

Hulu çatısı altında hazırlanan A Thousand Blows, gerek tonuyla, gerekse hikâyesiyle Peaky Blinders'a daha yakın duruyor olmasıyla Knight'ın diğer dizilerinden ayrılıyor. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürecek. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alacak.

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A Thousand Blows, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

A Thousand Blows'un Hulu tarafından paylaşılan resmi sinopsisi şöyle: "Jamaikalı iki arkadaş olan Hezekiah ve Alec, kendilerini bir anda Londra'nın acımasız East End bölgesinin suç dünyası içinde bulurlar. Burada, tamamı kadınlardan oluşan The Forty Elephants çetesinin lideri Mary Carr ve yeraltı dünyasının yıldızı olan boksör Sugar Goodson ile tanışırlar. Bu karşılaşma, eski dünya ile yenisi arasında bir çatışmaya sebep olacaktır."

Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham'in başrollerini paylaştığı dizide Erin Doherty, Jason Tobin, James Nelson-Joyce ve Hannah Walters da rol alıyor.

Dizi, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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A Thousand Blows dizisinden ilk teaser yayınlandı