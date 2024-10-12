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    Peaky Blinders'ın yaratıcısından yeni dizi geliyor: A Thousand Blows

    Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight'ın yeni dizisi A Thousand Blows'tan ilk teaser yayınlandı. 1880'ler Londrası'nda geçen dizi, suç dünyasının içine çekilen genç bir boksöre odaklanıyor.
    A Thousand Blows dizisinden ilk teaser yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Peaky Blinders ile son yılların en başarılı dizilerinden birine imza atan Steven Knight, son dönemde Hollywood'un en üretken senaristlerinden birine dönüşmüş durumda. Bir yandan Maria ve Star Wars: The New Jedi Order gibi filmlerin senaryosunu yazan Knight, diğer yandan TV dünyasını da ihmal etmiyor. Peaky Blinders sonrası See, SAS: Rogue Heroes ve All the Light We Cannot See gibi dizilere imza atan Knight, çok yakında bunlara bir yenisini daha ekleyecek. Knight'ın yaratıcısı olduğu A Thousand Blows, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

    Hulu çatısı altında hazırlanan A Thousand Blows, gerek tonuyla, gerekse hikâyesiyle Peaky Blinders'a daha yakın duruyor olmasıyla Knight'ın diğer dizilerinden ayrılıyor. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürecek. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alacak.

    A Thousand Blows, 2025'te İzleyici ile Buluşacak

    A Thousand Blows'un Hulu tarafından paylaşılan resmi sinopsisi şöyle: "Jamaikalı iki arkadaş olan Hezekiah ve Alec, kendilerini bir anda Londra'nın acımasız East End bölgesinin suç dünyası içinde bulurlar. Burada, tamamı kadınlardan oluşan The Forty Elephants çetesinin lideri Mary Carr ve yeraltı dünyasının yıldızı olan boksör Sugar Goodson ile tanışırlar. Bu karşılaşma, eski dünya ile yenisi arasında bir çatışmaya sebep olacaktır."

    Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham'in başrollerini paylaştığı dizide Erin Doherty, Jason Tobin, James Nelson-Joyce ve Hannah Walters da rol alıyor.

    Dizi, önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak. Ancak şimdilik daha net bir yayın tarihi açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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