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    Anlık Bildirim

    Peaky Blinders filminden beklenen haber geldi

    Peaky Blinders filminden beklenen haber geldi. Resmi onayı alan filmin çekimlerine bu yıl içinde başlanacak. Cillian Murphy'nin film için dönüp dönmeyeceği de belli oldu.
    Peaky Blinders filmi gerçeğe dönüşüyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Peaky Blinders dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki etkileyici performansıyla ilk Oscar ödülünü kazandı. Oppenheimer ile kariyerinin zirvesini yaşayan Murphy'nin bir sonraki projesi olarak neyi seçeceği merak konusuydu. Ancak görünen o ki Murphy yeni maceralara yelken açmadan önce tanıdık sulara dönecek.

    Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight, bu hafta verdiği bir röportajda Peaky Blinders filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen Peaky Blinders filminde Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolüyle geri döneceğini müjdeleyen Knight, filmin resmi onayı aldığını ve eylül ayında çekimlere başlayacaklarını duyurdu.

    Peaky Blinders Filmi, II. Dünya Savaşı Yıllarında Geçebilir

    BBC ile Netflix ortaklığında hayata geçirilecek olan Peaky Blinders filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Steven Knight'ın daha önce yaptığı açıklamalar, II. Dünya Savaşı'nın ve hemen öncesinde yaşananların filmde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

    Hatırlarsanız dizinin son sezonlarında, Britanya Faşistler Birliği'nin başındaki isim olan Oswald Mosley de yan karakterlerden biri olarak diziye dâhil olmuş, Shelby ve çetesi kendilerini faşistlerin hedefinde bulmuştu. Dizinin son sezonlarında Avrupa'da faşizmin yükselişine değinen Knight, şimdi filmle birlikte bu yükselişin patlama noktası olan II. Dünya Savaşı'na geçiş yapacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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