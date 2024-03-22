Peaky Blinders filminden beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Peaky Blinders dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Cillian Murphy, Oppenheimer filmindeki etkileyici performansıyla ilk Oscar ödülünü kazandı. Oppenheimer ile kariyerinin zirvesini yaşayan Murphy'nin bir sonraki projesi olarak neyi seçeceği merak konusuydu. Ancak görünen o ki Murphy yeni maceralara yelken açmadan önce tanıdık sulara dönecek.

Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight, bu hafta verdiği bir röportajda Peaky Blinders filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen Peaky Blinders filminde Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolüyle geri döneceğini müjdeleyen Knight, filmin resmi onayı aldığını ve eylül ayında çekimlere başlayacaklarını duyurdu.

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Peaky Blinders Filmi, II. Dünya Savaşı Yıllarında Geçebilir

BBC ile Netflix ortaklığında hayata geçirilecek olan Peaky Blinders filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Steven Knight'ın daha önce yaptığı açıklamalar, II. Dünya Savaşı'nın ve hemen öncesinde yaşananların filmde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Hatırlarsanız dizinin son sezonlarında, Britanya Faşistler Birliği'nin başındaki isim olan Oswald Mosley de yan karakterlerden biri olarak diziye dâhil olmuş, Shelby ve çetesi kendilerini faşistlerin hedefinde bulmuştu. Dizinin son sezonlarında Avrupa'da faşizmin yükselişine değinen Knight, şimdi filmle birlikte bu yükselişin patlama noktası olan II. Dünya Savaşı'na geçiş yapacak gibi görünüyor.

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