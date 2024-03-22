Peaky Blinders filminden beklenen haber geldi

Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight, bu hafta verdiği bir röportajda Peaky Blinders filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen Peaky Blinders filminde Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolüyle geri döneceğini müjdeleyen Knight, filmin resmi onayı aldığını ve eylül ayında çekimlere başlayacaklarını duyurdu.
Peaky Blinders Filmi, II. Dünya Savaşı Yıllarında Geçebilir
BBC ile Netflix ortaklığında hayata geçirilecek olan Peaky Blinders filminin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Steven Knight'ın daha önce yaptığı açıklamalar, II. Dünya Savaşı'nın ve hemen öncesinde yaşananların filmde önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
Hatırlarsanız dizinin son sezonlarında, Britanya Faşistler Birliği'nin başındaki isim olan Oswald Mosley de yan karakterlerden biri olarak diziye dâhil olmuş, Shelby ve çetesi kendilerini faşistlerin hedefinde bulmuştu. Dizinin son sezonlarında Avrupa'da faşizmin yükselişine değinen Knight, şimdi filmle birlikte bu yükselişin patlama noktası olan II. Dünya Savaşı'na geçiş yapacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.