Tam Boyutta Gör İngiliz TV kanalı BBC tarafından hayata geçirilen Peaky Blinders, sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada geniş bir kitleye ulaştı. Zamanla Netflix'te de yayınlanmaya başlamasıyla daha da popüler hâle gelen dizi, altı sezon süren yolculuğunu 2022 yılında noktaladı. Ancak Thomas Shelby ve suç arkadaşlarının macerası sona ermiş değil. Ucu açık bir finalle izleyicilere veda eden Peaky Blinders, bu kez de film formatında geri dönecek.

Dizi 2022 yılında final yaptığından beri gündemde olan Peaky Blinders filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, geçtiğimiz günlerde Radio Times'a verdiği röportajda, serinin hayranlarını sevindirecek açıklamalara imza attı. Peaky Blinders filminin senaryosunu tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Knight, şu anda son rötuşlar üzerinde çalıştığını ifade etti.

Shelby Çetesi, Peaky Blinders Filmi ile Geri Dönecek

Steven Knight, bununla da yetinmedi ve heyecanla beklenen filmin çekimlerine de çok yakında başlamayı planladıklarını açıkladı. Eğer işler planlandığı gibi giderse Peaky Blinders filminin çekimlerine bu yaz başlanacak. Bu da Shelbyler'in dönüşünün beklediğimizden de erken olabileceğini gösteriyor.

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Bu yıl Oppenheimer'daki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünü tekrarlaması bekleniyor. Murphy'nin yanı sıra Shelby Çetesi'nin diğer üyelerine hayat veren oyuncuların da geri döneceğini varsayabiliriz. Filmde onlara kimlerin eşlik edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peaky Blinders son sezonlarında Netflix'te yayınlanmış olsa da Netflix'in film projesinde yer alması beklenmiyor. Zira Steven Knight bunun sinemalarda izlenen bir film olmasını istiyor. Hatta Knight, bu filmi çekme motivasyonlarından birinin de insanların Peaky Blinders'ı birlikte bir sinema salonunda izlemesini istemesi olduğunu söylüyor. Bu yüzden filmin doğrudan bir dijital platforma gitme ihtimali oldukça düşük.

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