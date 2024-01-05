Dizi 2022 yılında final yaptığından beri gündemde olan Peaky Blinders filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, geçtiğimiz günlerde Radio Times'a verdiği röportajda, serinin hayranlarını sevindirecek açıklamalara imza attı. Peaky Blinders filminin senaryosunu tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Knight, şu anda son rötuşlar üzerinde çalıştığını ifade etti.
Shelby Çetesi, Peaky Blinders Filmi ile Geri Dönecek
Steven Knight, bununla da yetinmedi ve heyecanla beklenen filmin çekimlerine de çok yakında başlamayı planladıklarını açıkladı. Eğer işler planlandığı gibi giderse Peaky Blinders filminin çekimlerine bu yaz başlanacak. Bu da Shelbyler'in dönüşünün beklediğimizden de erken olabileceğini gösteriyor.
Bu yıl Oppenheimer'daki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünü tekrarlaması bekleniyor. Murphy'nin yanı sıra Shelby Çetesi'nin diğer üyelerine hayat veren oyuncuların da geri döneceğini varsayabiliriz. Filmde onlara kimlerin eşlik edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Peaky Blinders son sezonlarında Netflix'te yayınlanmış olsa da Netflix'in film projesinde yer alması beklenmiyor. Zira Steven Knight bunun sinemalarda izlenen bir film olmasını istiyor. Hatta Knight, bu filmi çekme motivasyonlarından birinin de insanların Peaky Blinders'ı birlikte bir sinema salonunda izlemesini istemesi olduğunu söylüyor. Bu yüzden filmin doğrudan bir dijital platforma gitme ihtimali oldukça düşük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.