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    Peaky Blinders filminin çekimlerine bu yaz başlanacak

    Heyecanla beklenen Peaky Blinders filmi şekillenmeye başladı. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, senaryosu neredeyse hazır olan filmin çekimlerine bu yaz başlayacaklarını açıkladı.
    Peaky Blinders filmi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    İngiliz TV kanalı BBC tarafından hayata geçirilen Peaky Blinders, sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada geniş bir kitleye ulaştı. Zamanla Netflix'te de yayınlanmaya başlamasıyla daha da popüler hâle gelen dizi, altı sezon süren yolculuğunu 2022 yılında noktaladı. Ancak Thomas Shelby ve suç arkadaşlarının macerası sona ermiş değil. Ucu açık bir finalle izleyicilere veda eden Peaky Blinders, bu kez de film formatında geri dönecek.

    Dizi 2022 yılında final yaptığından beri gündemde olan Peaky Blinders filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, geçtiğimiz günlerde Radio Times'a verdiği röportajda, serinin hayranlarını sevindirecek açıklamalara imza attı. Peaky Blinders filminin senaryosunu tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Knight, şu anda son rötuşlar üzerinde çalıştığını ifade etti.

    Shelby Çetesi, Peaky Blinders Filmi ile Geri Dönecek

    Steven Knight, bununla da yetinmedi ve heyecanla beklenen filmin çekimlerine de çok yakında başlamayı planladıklarını açıkladı. Eğer işler planlandığı gibi giderse Peaky Blinders filminin çekimlerine bu yaz başlanacak. Bu da Shelbyler'in dönüşünün beklediğimizden de erken olabileceğini gösteriyor.

    Bu yıl Oppenheimer'daki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünü tekrarlaması bekleniyor. Murphy'nin yanı sıra Shelby Çetesi'nin diğer üyelerine hayat veren oyuncuların da geri döneceğini varsayabiliriz. Filmde onlara kimlerin eşlik edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Peaky Blinders son sezonlarında Netflix'te yayınlanmış olsa da Netflix'in film projesinde yer alması beklenmiyor. Zira Steven Knight bunun sinemalarda izlenen bir film olmasını istiyor. Hatta Knight, bu filmi çekme motivasyonlarından birinin de insanların Peaky Blinders'ı birlikte bir sinema salonunda izlemesini istemesi olduğunu söylüyor. Bu yüzden filmin doğrudan bir dijital platforma gitme ihtimali oldukça düşük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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