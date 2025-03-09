Peaky Blinders filmi Netflix'e gelmeden önce sinemalarda gösterime girebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders ekranlara veda etmiş olsa da Thomas Shelby ve suç ailesini bir süre daha izlemeye devam edeceğiz. Hikâyeyi dizinin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Peaky Blinders filmi, bu yıl bitmeden izleyici ile buluşacak. Peaky Blinders filmi Netflix çatısı altında hayata geçiriliyor olsa da gelen son açıklamalar filmin Netflix'ten önce sinemalara gelecebileceğini gösteriyor.

Steven Knight, İzleyicilerin Peaky Blinders'ı Sinema Salonunda Birlikte İzlemesini İstiyorum

Peaky Blinders serisinin yaratıcısı olan Steven Knight, bu hafta The Playlist'e verdiği röportajda, filmin sinemalarda gösterime girmesini istediğini açıkladı. Elbette Knight'ın bunu istemesi Netflix'i bu isteği yerine getireceği anlamına gelmiyor. Ne var ki bu hafta başında gelen haberler, Knight'ın bu açıklamasının boşuna olmadığını gösteriyor.

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Netflix'in bu yıl beli başlı filmleri sinemalarda gösterime sokmayı planladığını belirten bir yazı yayınlayan World of Reel, Peaky Blinders filminin de bunlardan biri olacağını öne sürmüştü. Bu haberin üzerine bir de Knight'ın bu açıklaması gelince, filmin sinemalarda gösterilme ihtimali epey kuvvetlendi.

Cillian Murphy'nin Thomas Shelby rolünde geri döndüğü Peaky Blinders filminde Rebecca Ferguson (Mission: Impossible), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin), Tim Roth (Pulp Fiction), Stephen Graham (Boardwalk Empire) gibi isimler de rol alıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da filmin II. Dünya Savaşı sırasında ya da hemen öncesinde geçeceği konuşuluyor.

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