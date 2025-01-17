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    Peaky Blinders'ın yaratıcısının yeni dizisi A Thousand Blows'tan beklenen fragman geldi

    Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steve Knight'ın yeni dizisi A Thousand Blows'tan beklenen fragman geldi. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, şubat ayında başlayacak.
    A Thousand Blows Tam Boyutta Gör
    Peaky Blinders ile son yılların en başarılı dizilerinden birine imza atan Steven Knight, bir yandan heyecanla beklenen Peaky Blinders filmiyle uğraşırken, diğer yandan yeni projelere imza atmayı da ihmal etmiyor. Peaky Blinders sonrası See, SAS: Rogue Heroes ve All the Light We Cannot See gibi dizilere imza atan Knight, şimdi bunlara bir yenisini daha ekliyor.

    Steven Knight'ın yaratıcısı olduğu A Thousand Blows, 21 Şubat'ta izleyici ile buluşacak. ABD'de Hulu platformunda yayınlanacak dizi, ABD dışında ise Disney+'a gelecek.

    A Thousand Blows da Peaky Blinders Gibi Bir Dönem Dizisi

    A Thousand Blows, gerek tonuyla, gerekse hikâyesiyle Peaky Blinders'a yakın duruyor olmasıyla Knight'ın diğer dizilerinden ayrılıyor. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürüyor. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alıyor. Dizinin Hulu tarafından paylaşılan resmi sinopsisi şöyle:

    "Jamaikalı iki arkadaş olan Hezekiah ve Alec, kendilerini bir anda Londra'nın acımasız East End bölgesinin suç dünyası içinde bulurlar. Burada, tamamı kadınlardan oluşan The Forty Elephants çetesinin lideri Mary Carr ve yeraltı dünyasının yıldızı olan boksör Sugar Goodson ile tanışırlar. Bu karşılaşma, eski dünya ile yenisi arasında bir çatışmaya sebep olacaktır."

    Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham'in başrollerini paylaştığı dizide Erin Doherty, Jason Tobin, James Nelson-Joyce ve Hannah Walters da rol alıyor.

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