Peaky Blinders'ın yaratıcısının yeni dizisi A Thousand Blows'tan beklenen fragman geldi

Steven Knight'ın yaratıcısı olduğu A Thousand Blows, 21 Şubat'ta izleyici ile buluşacak. ABD'de Hulu platformunda yayınlanacak dizi, ABD dışında ise Disney+'a gelecek.
A Thousand Blows da Peaky Blinders Gibi Bir Dönem Dizisi
A Thousand Blows, gerek tonuyla, gerekse hikâyesiyle Peaky Blinders'a yakın duruyor olmasıyla Knight'ın diğer dizilerinden ayrılıyor. Peaky Blinders gibi bir dönem dizisi olan A Thousand Blows, izleyicileri 1880'ler Londrası'na götürüyor. Hikâyenin merkezinde ise Jamaika'dan Londra'ya geldikten sonra suç dünyasının içine çekilen genç bir boksör yer alıyor. Dizinin Hulu tarafından paylaşılan resmi sinopsisi şöyle:
"Jamaikalı iki arkadaş olan Hezekiah ve Alec, kendilerini bir anda Londra'nın acımasız East End bölgesinin suç dünyası içinde bulurlar. Burada, tamamı kadınlardan oluşan The Forty Elephants çetesinin lideri Mary Carr ve yeraltı dünyasının yıldızı olan boksör Sugar Goodson ile tanışırlar. Bu karşılaşma, eski dünya ile yenisi arasında bir çatışmaya sebep olacaktır."
Malachi Kirby, Francis Lovehall ve Stephen Graham'in başrollerini paylaştığı dizide Erin Doherty, Jason Tobin, James Nelson-Joyce ve Hannah Walters da rol alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.