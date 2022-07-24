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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve oyuncu ekipmanları var

    28 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyonlar ve Lecoo markasına ait kablolu oyuncu faresi ile oyuncu klavyesi yer alıyor. 
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    A101
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    Önümüzdeki hafta farklı fiyat segmentinte Toshiba markasına ait akıllı telefonlar ve Lenovo markasına ait alt seviye oyuncu faresi ile klavyesi A101 marketlerde rafları süslüyor olacak.

    28 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

    28 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka 55 inçlik 4K akıllı televizyon yer alıyor. 4x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Fiyatı ise 7199TL.

    Alternatif olarak 50 inçlik 4K akıllı televizyon mevcut. 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon firmanın kendi işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatı ise 5999TL. Biraz daha alt seivyede ise 43 inçlik Full HD akıllı televizyon yer alıyor. Fiyatı 4799TL.

    Ayrıca Lenovo alt markası Lecoo MS108 6400DPI kablolu oyuncu faresi 99.95TL iken KB121 oyuncu klavuesi ise 149TL olarak meraklılarını bekliyor olacak. Son olarak 6.5 inçlik ekran, Unisoc T310 yonga seti (1 adet Cortex-A75, 3 adet Cortex-A55), 2GB RAM, 32GB depolama, 2950mAh batarya gibi özellikleri olan Reeder P13 Blue Max Lite 2022 akıllı telefon da 1699TL.

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