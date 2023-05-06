Haftaya BİM marketlerde LG akıllı TV ve Xiaomi robot süpürge var

Tam Boyutta Gör Son haftalarda biraz daha ikinci kalite aktüel teknoloji ürünlerine yer vermeye başlayan BİM perakende marketler zincirinde haftaya LG ve Xiaomi markasına ait farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

12 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

12 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon yer alıyor. 50 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunan televizyonda 3x HDMI girişi, WebOS işletim sistemi gibi özellikler mevcut ve fiyatı 10999TL.

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Xiaomi markasına ait Mi S10T robot süpürge ise 2000-4000-8000 Pa fan modları, yeni nesil LDS lazer navigasyon, 150 dakika çalışma süresi, HEPA filtre, 45dB ses seviyesi gibi özelliklerle 12999tl olarak satılıyor.

RKS markasına ait elektrikli scooter ise 22Km sürüş mesafesi, patlamayan askeri lastik, ön disk fren, 12 derece tırmanma açısı, LED far, 250W motor, Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle 5999TL seviyesinden alıcı bulacak.

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12 Mayıs BİM aktüel kataloğunda neler var?