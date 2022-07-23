ŞOK marketlerde uygun fiyata RAM, SSD ve oyuncu faresi var

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Zaman zaman perakende gıda marketlerinde bilgisayar bileşenlerinin de satıldığını görüyoruz. Bu hafta ŞOK marketlerde oyuncu donanımı arayanlar için RAM, SSD ve oyuncu faresi satılacak.

23 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

23 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Silicon Power markasına ait Turbine RAM modülü yer alıyor. 16GB kapasiteli olan RAM 16CL tepkime süresine sahip. DDR4-3200MHz destekleyen modül RGB aydınlatması da sunuyor. Fiyatı 1269TL.

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Yine Silicon Power firmasına ait 2TB M.2 NVME PCIe 3.0 x4 SSD modeli ise 3059TL. 3400MB/s okuma, 3000MB/s yazma hızı sunan bellek 1800000 saat hatalar arası zamana ve 1500G/0.5ms şoka dayanım oranına sahip.

Son olarak Corsair markasına air Nightword RGB oyuncu faresi de 699TL. 18000 DPI oranına sahip fare 50 milyon tıklama ömrü, 1000Hz bildirim oranı, 4 bölgeli RGB, ayarlanabilir ağırlık şeklinde özellikler sunuyor.

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