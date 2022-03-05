Haftaya A101 marketlerde üst seviye akıllı televizyonlar var

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Artan maliyetler ve kurlar nedeniyle artık belirli bir boyutun üzerinde akıllı televizyonlar yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyor. Zincir gıda marketlerinde de bu yüksek fiyatlara şahit oluyoruz. Ne kadar uygun olursa olsun fiyatlar oldukça yüksek.

10 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri

10 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyon dikkat çekiyor. Android TV işletim sistemini temel alan 65 inçlik televizyonda 4x HDMI, 2x USB ve Chromecast gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı 9499TL olarak belirlenmiş.

3 Mart A101 aktüel ürünler neler? 1 hf. önce eklendi

Samsung marka akıllı televizyon ise Crystal UHD ekrana sahip ve 43 inç büyüklüğünde. Tizen işletim sistemi kullanan ürün 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi barındırıyor. Fiyatı ise 7999TL şeklinde.

Son olarak6.5 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama, 3850mAh batarya gibi özellikleri olan reeder P13 Blue Max Pro modeli 2199TL iken LeCoo markasına ait ikinci kalite oyuncu faresi 89.95TL, kulaklık ise 169TL olarak satılacak.

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A101 aktüel ürünler belli oldu