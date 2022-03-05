Haftaya A101 marketlerde üst seviye akıllı televizyonlar var

Artan maliyetler ve kurlar nedeniyle artık belirli bir boyutun üzerinde akıllı televizyonlar yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyor. Zincir gıda marketlerinde de bu yüksek fiyatlara şahit oluyoruz. Ne kadar uygun olursa olsun fiyatlar oldukça yüksek.
10 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri
10 Mart A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyon dikkat çekiyor. Android TV işletim sistemini temel alan 65 inçlik televizyonda 4x HDMI, 2x USB ve Chromecast gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı 9499TL olarak belirlenmiş.
Samsung marka akıllı televizyon ise Crystal UHD ekrana sahip ve 43 inç büyüklüğünde. Tizen işletim sistemi kullanan ürün 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi barındırıyor. Fiyatı ise 7999TL şeklinde.
Son olarak6.5 inçlik ekran, 4GB RAM, 64GB depolama, 3850mAh batarya gibi özellikleri olan reeder P13 Blue Max Pro modeli 2199TL iken LeCoo markasına ait ikinci kalite oyuncu faresi 89.95TL, kulaklık ise 169TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..