Aave'den USDT'ye rakip 2,2 milyon dolarlık merkeziyetsiz stablecoin!

Yönetim oylamasının ardından GHO, mainnet üzerinde piyasaya sürüldü. GHO’dan ilk işlemlerde 2,19 milyon dolarlık basım yapıldı. GHO, 0,9927 dolarla istenen 1 dolarlık sabitlemenin biraz altında işlem gördü.
Aave yapılan açıklamada, Tether (USDT) gibi stablecoin’lerin rezervlerindeki net olmayan durumlarına değindi. Aave, GHO’da tüm işlemlerin kendi kendini yürüten akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
Protokol, GHO’nun gelirinin DAO hazinesine daha da güç katacağını belirtti. Yönetimin AAVE ve stkAAVE token sahiplerine emanet edileceğini vurguladı.
Stablecoin piyasası her geçen gün gelişiyor. DeFi protokolü Curve, 4 Mayıs’ta crvUSD’yi piyasaya sürdü. DAI, DefiLlama’nın verilerine göre 4,28 milyar dolarlık piyasa değeriyle dolaşımdaki en büyük stablecoin’dir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)