Aave'den USDT'ye rakip 2,2 milyon dolarlık merkeziyetsiz stablecoin!

Tam Boyutta Gör Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Aave, Ethereum ağında sabitlenmiş bir stablecoin piyasaya sürdü. Aave, yeni stablecoin GHO’yu piyasaya sürmesinden bu yana toplamda 2,19 milyon dolarlık basım yaptı. Aynı zamanda GHO, Ethereum ağının kripto para birimi Ethereum (ETH) ve Aave'nin token'ı AAVE de dahil olmak üzere çok sayıda dijital varlık tarafından desteklenecek.

Yönetim oylamasının ardından GHO, mainnet üzerinde piyasaya sürüldü. GHO’dan ilk işlemlerde 2,19 milyon dolarlık basım yapıldı. GHO, 0,9927 dolarla istenen 1 dolarlık sabitlemenin biraz altında işlem gördü.

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Aave yapılan açıklamada, Tether (USDT) gibi stablecoin’lerin rezervlerindeki net olmayan durumlarına değindi. Aave, GHO’da tüm işlemlerin kendi kendini yürüten akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Protokol, GHO’nun gelirinin DAO hazinesine daha da güç katacağını belirtti. Yönetimin AAVE ve stkAAVE token sahiplerine emanet edileceğini vurguladı.

Stablecoin piyasası her geçen gün gelişiyor. DeFi protokolü Curve, 4 Mayıs’ta crvUSD’yi piyasaya sürdü. DAI, DefiLlama’nın verilerine göre 4,28 milyar dolarlık piyasa değeriyle dolaşımdaki en büyük stablecoin’dir.

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