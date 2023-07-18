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    Aave'den USDT'ye rakip 2,2 milyon dolarlık merkeziyetsiz stablecoin!

    DeFi protokolü Aave, şu ana kadar basılan 2,19 milyon dolar değerinde GHO ile Ethereum ana ağında 1 ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin GHO'yu piyasaya sürdü.      
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    Aave'den USDT'ye rakip merkeziyetsiz stablecoin Tam Boyutta Gör
    Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Aave, Ethereum ağında sabitlenmiş bir stablecoin piyasaya sürdü. Aave, yeni stablecoin GHO’yu  piyasaya sürmesinden bu yana toplamda 2,19 milyon dolarlık basım yaptı. Aynı zamanda GHO, Ethereum ağının kripto para birimi Ethereum (ETH) ve Aave'nin token'ı AAVE de dahil olmak üzere çok sayıda dijital varlık tarafından desteklenecek.

    Yönetim oylamasının ardından GHO, mainnet üzerinde piyasaya sürüldü. GHO’dan ilk işlemlerde 2,19 milyon dolarlık basım yapıldı. GHO, 0,9927 dolarla istenen 1 dolarlık sabitlemenin biraz altında işlem gördü.

    Aave yapılan açıklamada, Tether (USDT) gibi stablecoin’lerin rezervlerindeki net olmayan durumlarına değindi. Aave, GHO’da tüm işlemlerin kendi kendini yürüten akıllı sözleşmeler aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

    Protokol, GHO’nun gelirinin DAO hazinesine daha da güç katacağını belirtti. Yönetimin AAVE ve stkAAVE token sahiplerine emanet edileceğini vurguladı.

    Stablecoin piyasası her geçen gün gelişiyor. DeFi protokolü Curve, 4 Mayıs’ta crvUSD’yi piyasaya sürdü. DAI, DefiLlama’nın verilerine göre 4,28 milyar dolarlık piyasa değeriyle dolaşımdaki en büyük stablecoin’dir.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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