Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance, Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu başlattı

    Binance'de Bitcoin para çekme ve yatırma işlemleri için yeni dönem başladı. Bitcoin Lightning Network entegrasyonu tamamlandı.                                    
    Oy Ver
    Binance, Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu başlattı Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası Binance, Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu tamamladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Network’te yatırma ve çekme işlemlerinin de başladığı belirtildi. Bu sayede transfer işlemleri çok daha hızlı gerçekleşecek ve işlem ücretleri düşecek.

    Bu Network entegrasyonu sayesinde Binance kullanıcıları artık Bitcoin para çekme ve yatırma işlemleri için 2. katman ölçekleme çözümünü kullanabilecekler. Lightning, kullanıcıların karşısına BTC çekmek veya yatırmak için farklı bir seçenek olarak çıkıyor.

    Bitcoin ile işlem yapılabilecek diğer seçenekler arasında BNB Smart Chain (BEP20), BNB Beacon Chain (BEP2), BTC SegWit de bulunuyor.

    Bitcoin Lightning Network rağbet görüyor

    Binance, Mayıs ayının başlarında Bitcoin Ordinals ile ilişkili artan gas ücretleri nedeniyle borsanın para çekme işlemlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz iki ay boyunca Bitcoin Lightning Network’ü Haziran ayında entegre etmek için özenle çalıştığını açıklamıştı. 2. katman ölçeklendirmeye olan ilgi yalnızca borsalar taraflı değil, sektör bakımından öne çıkıyor. Kripto yatırımcıları bir süredir Katman-2 tarafına ağırlık vermeye başladı. Ayrıca, bu alandaki araştırmalar ve çalışmalar gün geçtikçe artıyor.

    Binance’in Lightning Network duyurusuyla birlikte diğer borsalardan bu alana ilginin de yoğunlaştığı görüldü. İlgili borsalar arasında öne çıkan isim Coinbase oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triangle lastik fenasal ne demek oto tuş 10. sınıf yaz tatilinde tyt bitirmek davayı kazandım paramı nasıl alırım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız