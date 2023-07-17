Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance, Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu tamamladığını açıkladı. Yapılan açıklamada Network’te yatırma ve çekme işlemlerinin de başladığı belirtildi. Bu sayede transfer işlemleri çok daha hızlı gerçekleşecek ve işlem ücretleri düşecek.

Bu Network entegrasyonu sayesinde Binance kullanıcıları artık Bitcoin para çekme ve yatırma işlemleri için 2. katman ölçekleme çözümünü kullanabilecekler. Lightning, kullanıcıların karşısına BTC çekmek veya yatırmak için farklı bir seçenek olarak çıkıyor.

Bitcoin ile işlem yapılabilecek diğer seçenekler arasında BNB Smart Chain (BEP20), BNB Beacon Chain (BEP2), BTC SegWit de bulunuyor.

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Bitcoin Lightning Network rağbet görüyor

Binance, Mayıs ayının başlarında Bitcoin Ordinals ile ilişkili artan gas ücretleri nedeniyle borsanın para çekme işlemlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, geçtiğimiz iki ay boyunca Bitcoin Lightning Network’ü Haziran ayında entegre etmek için özenle çalıştığını açıklamıştı. 2. katman ölçeklendirmeye olan ilgi yalnızca borsalar taraflı değil, sektör bakımından öne çıkıyor. Kripto yatırımcıları bir süredir Katman-2 tarafına ağırlık vermeye başladı. Ayrıca, bu alandaki araştırmalar ve çalışmalar gün geçtikçe artıyor.

Binance’in Lightning Network duyurusuyla birlikte diğer borsalardan bu alana ilginin de yoğunlaştığı görüldü. İlgili borsalar arasında öne çıkan isim Coinbase oldu.

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Binance, Bitcoin Lightning Network entegrasyonunu başlattı