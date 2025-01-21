Çinli batarya devi CATL, Avrupa'da yeni fabrika projeleri duyuracak

"Bu yıl Avrupa'da ortak girişim yoluyla hayata geçirilmesi planlanan yeni fabrika projeleri duyurmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulunan Pan, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.
CATL, 2024'ün sonunda Stellantis ile İspanya'da ortak bir batarya fabrikası kuracaklarını duyurmuştu. 4.1 milyar euro yatırım yapılması planlanan fabrikada yıllık 50 GWh kapasiteyle lityum demir fosfat (LFP) bataryalar üretilecek ve bu bataryalar Stellantis markaları tarafından kullanılacak.
İspanya'da inşa edilecek fabrika dışında CATL'in Macaristan ve Almanya'da halihazırda operasyonlara başlamış olan iki batarya fabrikası daha bulunuyor. Şirketin Almanya'daki tesisi, Çin dışındaki ilk üretim merkezi olarak 2021'de üretime başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.