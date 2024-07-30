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    Anlık Bildirim

    AB tarihinde ilk kez rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları geçti

    Yeni rapora göre Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 2024 yılında ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinde kömür ve doğalgazdan daha fazla enerji üretti. Temiz enerji, elektriğin yüzde 30’unu sağladı.
    AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    İklim düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan rapora göre rüzgar türbinleri ve güneş panelleri fosil yakıtları geride bırakarak yılın ilk yarısında Avrupa Birliği'nin elektriğinin yüzde 30'unu üretti. AB tarihinde ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerji fosil yakıtları geçti.

    AB, yenilenebilir enerjide kritik eşiğe ulaştı

    AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    Rapora göre kömür, petrol ve gazdan elde edilen elektrik üretimi 2024'ün ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 düştü. Kirletici yakıtlardan uzaklaşan AB, 2022'nin ilk yarısından bu yana enerji sektörünün emisyonlarında üçte birlik düşüş gördü. Rapor, AB enerji santrallerinin 2023'ün ilk yarısından 2024'ün ilk yarısına kadar yüzde 24 daha az kömür ve yüzde 14 daha az gaz yaktığını ortaya koydu.
    AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    Avrupa, aşırı hava koşullarını daha şiddetli hale getiren, gezegeni ısıtan sera gazına katkıda bulunan en büyük kirleticiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte bölge aynı zamanda ekonomisini temiz enerji ile desteklemek için en iddialı hedeflerden bazılarına sahip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana bu yana hedeflere daha hızlı bir şekilde ilerleniyor.
    AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre AB, geride bıraktığımız yılda 16,2 GW'lık rekor kapasitede rüzgar enerjisi kurulumu yaptı. Buna rağmen bu kapasite, iklim hedeflerini karşılamak için gereken kurulumun yaklaşık yarısına denk geliyor. Son bilgilere göre 2024’te bölgede 15.8 GW rüzgar, 62 GW güneş enerjisi kapasitesi kurulması bekleniyor.

    AB’de rüzgar ve güneş enerjisi ilk kez fosil yakıtları geçti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Ember, on üç üye ülkenin rüzgar ve güneş enerjisinden elde ettiği elektriğin fosil yakıtlardan elde ettiği elektrikten daha fazla olduğunu ve Belçika, Macaristan ve Hollanda'nın bu kilometre taşına ilk kez ulaştığını söyledi. Mayıs ayında İspanya'nın elektrik üretiminin yüzde 50'sinden fazlası rüzgar ve güneş enerjisinden elde edildi ve bu ilk kez gerçekleşti. Almanya da geçen yıl aynı kilometre taşına ulaşmıştı.
    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/wind-and-solar-overtake-fossil-fuels-in-eu-for-first-time/2-1-1684267 https://www.ember-climate.org/insights/research/eu-wind-and-solar-overtake-fossil-fuels/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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