AB tarihinde ilk kez rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları geçti

Yeni rapora göre Avrupa Birliği’ne üye ülkeler 2024 yılında ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinde kömür ve doğalgazdan daha fazla enerji üretti. Temiz enerji, elektriğin yüzde 30’unu sağladı.