    ABD’li ünlü milyarderin gizli Deccal dersleri olay oldu

    Milyarder Peter Thiel, Roma’da kapalı kapılar ardında Deccal konferansları yaptığı ortaya çıktı. Yapay zeka ve küresel yönetim söylemleri ise tartışmalarının odağında.

    Palantir Technologies ve PayPal’ın kurucusu, milyarder yatırımcı Peter Thiel, bu hafta Roma’da düzenlenen özel konferans serisi için İtalya’da bulunuyor. Palantir başkanı Thiel’in odağı, Hristiyan öğretilerinde İsa Mesih’e karşı çıkan bir figür olarak tanımlanan Deccal üzerine yoğunlaşıyor. Etkinlik, Vatikan ve Papa tarafından temkinli bir şekilde izleniyor.

    Deccal, İslam öğretisine göre ahir zamanda kıyametten önce ortaya çıkacak, yalancılığı ve hilekarlığıyla insanları dinden saptırıp büyük fitne çıkaracak sahte Mesih (Mesih-i Deccal) figürü olarak biliniyor.

    “Deccal bir yönetim sistemi olabilir”

    Ortaya çıkan bilgilere göre bu “dersler” basına kapalı ve gizli bir mekanda gerçekleşiyor. Associated Press’in gördüğü davetiyeye göre Thiel, konuşmalarında Deccal figürünün yalnızca bir kişi olmayabileceğini, bunun küresel bir yönetim sistemi olarak ortaya çıkabileceğini tartışıyor. Thiel, bu sistemin insanların yapay zeka, iklim krizi veya nükleer savaş gibi korkularını kullanarak kontrolü ele geçirebileceğini öne sürüyor. Thiel, İncil'deki Deccal figürünü modern dünyadaki "tek dünya devleti" kavramıyla özdeşleştiriyor.

    Thiel’in konferansları sadece dini değil aynı zamanda siyasi ve kültürel bir boyut taşıyor. Thiel, geçmişte ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Papa ile “fazla yakınlaşabileceği” konusunda kaygılarını dile getirmişti. Vance, Thiel’in desteğiyle Katolik filozof René Girard’ın fikirleriyle tanıştı ve bu, onun Katolikliğe geçişinde etkili oldu. Hatta Vance, Trump yönetiminin göçmen politikalarını savunurken Aziz Augustine’in fikirlerine atıfta bulundu. Öte yandan Papa Leo, ABD’de göçmenlere yönelik uygulamaları “insanlık dışı” olarak eleştiriyor.

    Öte yandan Thiel, geçtiğimiz yıl da ABD’de benzer bir dizi konferans düzenlemiş, Deccal’in küresel sahnede ortaya çıkabileceğini ve insanları yapay zeka, iklim krizi veya nükleer tehditler gibi korkular üzerinden manipüle ederek bir tek dünya hükümeti kurabileceğini savunmuştu.

    Thiel’in Hristiyanlık geçmişi ve inanç temelli bakış açısı, konferansların kilisenin dikkatini çekmesinde rol oynuyor. Papa XIV. Leo’nun liderliğindeki Roma Katolik Kilisesi, bazı Trump yanlısı politikaları eleştirmiş ve yapay zekanın tehlikelerine karşı uyarılarda bulunmuştu. Papa ile Thiel arasında bir görüşme planlanmıyor ve Roma’daki Katolik üniversiteleri konferansa ev sahipliği yapmadıklarını belirtti. Vatikan’ın yapay zeka danışmanı Peder Paolo Benanti ise Thiel’i “Silikon Vadisi’ndeki siyasi teolog” olarak nitelendiriyor ve onun eylemlerini “liberal uzlaşmaya karşı uzun süreli bir sapkınlık hareketi” olarak tanımlıyor.

    Yönettiği şirket tam bir tezat oluşturuyor

    Thiel, yapay zeka yazılım şirketi Palantir Technologies’in kurucu ve başkanı olarak ABD savunma ve istihbarat kurumlarıyla yakın bağlara sahip. Kendi şirketi Palantir'in veri analizi gücüyle hükümetlere çalışması, eleştirmenler tarafından Thiel’in korktuğu şeyi inşa etmesi olarak yorumlanıyor.

    Pentagon’un Palantir’in Project Maven sistemini kullanarak hedef belirleme ve operasyon süreçlerini hızlandırdığı ve savaş alanında karar alma sürecini devrim niteliğinde değiştirdiği ortaya konmuş durumda. Sistemde yapay zeka, uydu görüntüleri ve veri akışları kullanılarak potansiyel hedefler daraltılıyor, doğru silah sistemi seçiliyor ve operasyon tek bir sistem üzerinden yönetilebiliyor.

    Bu bağlamda Thiel’in küresel yönetim ve yapay zeka konusundaki vizyonu yalnızca teorik bir tartışma değil, aynı zamanda sahada uygulanan ileri teknolojilerle de doğrudan ilişki kuruyor. Bu ilişki, Thiel’in Deccal benzeri bir figür olarak hareket ettiğine dair tartışmaları gündeme getiriyor.

    Zira Palantir’in teknolojileri sivil gözetim başta olmak üzere İsrail’in Filistin saldırılarında kullanıldı. Son güncel raporlar, ABD ve müttefiklerinin İran'ın nükleer programı ve askeri tesislerine yönelik istihbarat toplama ve hedef belirleme süreçlerinde Palantir sistemlerini kullandığını belirtiyor. Özellikle Maven üzerinden yapay zeka tabanlı hedef analizleri yürütüldüğü ifade ediliyor.

    Ancak Thiel’in geçmişi araştırıldığında aslında kendi felsefesinin yeni olmadığı veya kendisinin de “çılgın zengin” gibi sığ bir zeminde bulunmadığı anlaşılıyor. Zira ABD’deki 11 Eylül saldırılarından sonra kaleme aldığı “The Straussian Moment” makalesinde genel olarak devletlerin çok daha keskin, bazen "gizli" ve teknolojik olarak üstün istihbarat yeteneklerine sahip olması gerektiğini anlatıyor. Thiel, kurucu ortağı olduğu Palantir Technologies'in varlık sebebini de bu argümana dayandırıyor. Dolayısıyla Palantir, Thiel’in tarif ettiği Deccal anlatısına tam olarak uysa da kendisine göre o tehlikeye karşı kurulmuş bir sigorta konumunda.

