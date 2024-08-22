Çin, AB’nin elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerinden rahatsız

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Tam Boyutta Gör Çin hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araç ithalatına uyguladığı vergileri sert bir dille eleştirerek, bu adımın haksız rekabeti teşvik ettiğini ve uygulamanın adaletsiz olduğunu söyledi. Çin ayrıca Çinli elektrikli araç şirketlerini korumak için gerekeni yapacağını söyledi. AB, kısa bir süre önce büyük oranda Tesla olmak üzere Çin’den ithal edilen elektrikli araçlarda gümrük vergilerini düşürmüştü.

AB ve Çin arasında vergi gerilimi

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, AB'nin Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik sübvansiyonlarını araştırmasına yönelik sonuçların önceden belirlenmiş olduğunu ve bloğun haksız rekabeti teşvik ettiğini söyledi. Sözcü, “Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır” dedi.

Bu açıklama, Avrupa Komisyonu'nun Salı günü Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araç markalarına uyguladığı gümrük vergilerini düşürmesinin ardından geldi. Tesla için vergiler yüzde 20,8 seviyesinden yüzde 9'a indirildi. BYD, SAIC ve Geely'nin de bulunduğu çok sayıda Çinli elektrikli otomobil üreticisine uygulanan gümrük vergilerini de düşürdü ancak buradaki düşüşler çok hafif bir seviyede.

AB, Çin menşeili elektrikli araçlara getirdiği ek vergiyi düşürdü 2 gün önce eklendi

AB’nin uyguladığı ek gümrük vergileri halihazırda Çin'den bölgeye ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10'luk mevcut AB vergilerinin üzerine ekleniyor. AB tarafından ilk kez Haziran ayında açıklanan ek vergiler, Çin'in elektrikli araç endüstrisine yönelik cömert sübvansiyonların Avrupa'daki rekabeti bozduğu gerekçesiyle getirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, hükümetin ve Çin'in elektrikli araç sektörünün AB’nin bu kararına karşı kapsamlı yasal belgeler ve kanıtlarla savunma yaptığını belirtti. Bakanlık, AB’nin aldığı kararların tek taraflı ve haksız olduğunu, bunlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurgularken, bu durumun küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirinde istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade etti.

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AB ve Çin arasında elektrikli araçlarda ek vergi gerilimi