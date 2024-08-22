Çin, AB’nin elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerinden rahatsız

AB ve Çin arasında vergi gerilimi
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, AB'nin Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik sübvansiyonlarını araştırmasına yönelik sonuçların önceden belirlenmiş olduğunu ve bloğun haksız rekabeti teşvik ettiğini söyledi. Sözcü, “Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır” dedi.
Bu açıklama, Avrupa Komisyonu'nun Salı günü Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araç markalarına uyguladığı gümrük vergilerini düşürmesinin ardından geldi. Tesla için vergiler yüzde 20,8 seviyesinden yüzde 9'a indirildi. BYD, SAIC ve Geely'nin de bulunduğu çok sayıda Çinli elektrikli otomobil üreticisine uygulanan gümrük vergilerini de düşürdü ancak buradaki düşüşler çok hafif bir seviyede.
AB’nin uyguladığı ek gümrük vergileri halihazırda Çin'den bölgeye ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10'luk mevcut AB vergilerinin üzerine ekleniyor. AB tarafından ilk kez Haziran ayında açıklanan ek vergiler, Çin'in elektrikli araç endüstrisine yönelik cömert sübvansiyonların Avrupa'daki rekabeti bozduğu gerekçesiyle getirildi.
Çin Ticaret Bakanlığı, hükümetin ve Çin'in elektrikli araç sektörünün AB’nin bu kararına karşı kapsamlı yasal belgeler ve kanıtlarla savunma yaptığını belirtti. Bakanlık, AB’nin aldığı kararların tek taraflı ve haksız olduğunu, bunlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurgularken, bu durumun küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirinde istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.