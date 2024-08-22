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    Çin, AB’nin elektrikli araçlara yönelik ek gümrük vergilerinden rahatsız

    Çin, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerini adaletsiz bulduğunu söyledi. Çin ayrıca Çinli elektrikli araç şirketlerini korumak için gerekeni yapacağını söyledi.
    AB ve Çin arasında elektrikli araçlarda ek vergi gerilimi Tam Boyutta Gör
    Çin hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araç ithalatına uyguladığı vergileri sert bir dille eleştirerek, bu adımın haksız rekabeti teşvik ettiğini ve uygulamanın adaletsiz olduğunu söyledi. Çin ayrıca Çinli elektrikli araç şirketlerini korumak için gerekeni yapacağını söyledi. AB, kısa bir süre önce büyük oranda Tesla olmak üzere Çin’den ithal edilen elektrikli araçlarda gümrük vergilerini düşürmüştü.

    AB ve Çin arasında vergi gerilimi

    Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü, AB'nin Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik sübvansiyonlarını araştırmasına yönelik sonuçların önceden belirlenmiş olduğunu ve bloğun haksız rekabeti teşvik ettiğini söyledi. Sözcü, “Çin, Çinli şirketlerin meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır” dedi.

    Bu açıklama, Avrupa Komisyonu'nun Salı günü Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araç markalarına uyguladığı gümrük vergilerini düşürmesinin ardından geldi. Tesla için vergiler yüzde 20,8 seviyesinden yüzde 9'a indirildi. BYD, SAIC ve Geely'nin de bulunduğu çok sayıda Çinli elektrikli otomobil üreticisine uygulanan gümrük vergilerini de düşürdü ancak buradaki düşüşler çok hafif bir seviyede.

    AB’nin uyguladığı ek gümrük vergileri halihazırda Çin'den bölgeye ithal edilen bataryalı elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10'luk mevcut AB vergilerinin üzerine ekleniyor. AB tarafından ilk kez Haziran ayında açıklanan ek vergiler, Çin'in elektrikli araç endüstrisine yönelik cömert sübvansiyonların Avrupa'daki rekabeti bozduğu gerekçesiyle getirildi.

    Çin Ticaret Bakanlığı, hükümetin ve Çin'in elektrikli araç sektörünün AB’nin bu kararına karşı kapsamlı yasal belgeler ve kanıtlarla savunma yaptığını belirtti. Bakanlık, AB’nin aldığı kararların tek taraflı ve haksız olduğunu, bunlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurgularken, bu durumun küresel otomotiv endüstrisi tedarik zincirinde istikrarsızlığa yol açabileceğini ifade etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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