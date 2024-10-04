AB’den Çinli elektrikli araçlara büyük darbe: Ek vergiler onaylandı!

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) uygulanacak ek gümrük vergisi düzenlemesini onayladı. Ancak, bu kararın arka planında, üye ülkelerin alınan oylamada uzlaşamaması ve birçok ülkenin çekimser kalması yatıyor. Oylama sonucunda, Avrupa Komisyonu siyasi çıkmazı aşmak zorunda kaldı ve önerisini hayata geçirdi.

Cuma günü gerçekleşen oylama sonuçları kamuya açıklanmadı; ancak diplomatlar, her bir üye ülkenin pozisyonunu Euronews’e bildirdi. Oylamaya katılan ülkeler arasında 10 ülke Çin yapımı elektrikli araçlara karşı yüksek vergileri desteklerken, 12 ülke çekimser kaldı. Beş ülke ise karşı oy kullandı.

Çinli elektrikliler için ek vergiler onaylandı

Çekimser kalan ülkeler arasında Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz, Romanya, İsveç ve Finlandiya yer aldı. Bu ülkelerin toplamı, AB nüfusunun %31,36'sını temsil ediyor. Karşı oy kullanan ülkeler ise Almanya, Macaristan, Malta, Slovenya ve Slovakya oldu. Öneriyi engellemek için AB nüfusunun %65'ini temsil eden 15 AB üyesinin nitelikli çoğunluğu gerekiyordu.

Tam Boyutta Gör Oylamanın yüksek çekimserlik oranı, Avrupa'nın Çin ile olan ticari ilişkilerindeki hassasiyeti ve uzun süredir devam eden kaygıları yansıtıyor.

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Avrupa Komisyonu, AB'nin ticaret politikalarını belirleme yetkisine sahip tek kurum olarak, bu çıkmazı aşmak ve tarifelerin geçmesini sağlamakla yükümlüydü. Komisyon, Çin'in yerli üreticileri desteklemek amacıyla geniş çapta sübvansiyon kullanmasından duyduğu endişeleri daha önce dile getirmişti. Aksi takdirde, AB'li otomotiv üreticilerinin sürdürülemez ve belki de geri döndürülemez kayıplar yaşayacağını ve net sıfır emisyonlu mobilite pazarından dışlanacağını belirtmişti.

Getirilen ek gümrük vergileri, sübvansiyonların olumsuz etkilerini dengelemek ve Çin ile AB firmaları arasındaki fiyat farkını kapatmak amacıyla tasarlandı. Vergi oranları markaya ve Komisyon'un soruşturmasındaki iş birliği düzeyine göre değişiklik gösteriyor:

Tesla: %7.8

BYD: %17

Geely: %18.8

SAIC: %35.3

Diğer Çinli elektrikli araç üreticileri, soruşturmada iş birliği yapanlar için %20.7, iş birliği yapmayanlar için ise %35.3 oranında vergiler ile karşılaşacak.

Bu ek gümrük vergileri, mevcut yüzde 10’luk oranın üzerine eklenecek. Dolayısıyla bazı Çinli otomobil üreticileri AB pazarına girmeye çalıştıklarında %45'in üzerinde vergilerle karşılaşacak. Bu düzenleme bu Kasım ayında yürürlüğe girecek. AB, bu vergileri uygularken aynı zamanda Çin ile müzakere etmeye ve farklı çözümler üretmeye de çalışacak. Ek olarak ek gümrük vergileri önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanacak.

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AB, Çinli elektrikli araçlara yönelik ek vergileri onaylandı!