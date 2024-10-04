AB’den Çinli elektrikli araçlara büyük darbe: Ek vergiler onaylandı!

Cuma günü gerçekleşen oylama sonuçları kamuya açıklanmadı; ancak diplomatlar, her bir üye ülkenin pozisyonunu Euronews’e bildirdi. Oylamaya katılan ülkeler arasında 10 ülke Çin yapımı elektrikli araçlara karşı yüksek vergileri desteklerken, 12 ülke çekimser kaldı. Beş ülke ise karşı oy kullandı.
Çinli elektrikliler için ek vergiler onaylandı
Çekimser kalan ülkeler arasında Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz, Romanya, İsveç ve Finlandiya yer aldı. Bu ülkelerin toplamı, AB nüfusunun %31,36'sını temsil ediyor. Karşı oy kullanan ülkeler ise Almanya, Macaristan, Malta, Slovenya ve Slovakya oldu. Öneriyi engellemek için AB nüfusunun %65'ini temsil eden 15 AB üyesinin nitelikli çoğunluğu gerekiyordu.
Avrupa Komisyonu, AB'nin ticaret politikalarını belirleme yetkisine sahip tek kurum olarak, bu çıkmazı aşmak ve tarifelerin geçmesini sağlamakla yükümlüydü. Komisyon, Çin'in yerli üreticileri desteklemek amacıyla geniş çapta sübvansiyon kullanmasından duyduğu endişeleri daha önce dile getirmişti. Aksi takdirde, AB'li otomotiv üreticilerinin sürdürülemez ve belki de geri döndürülemez kayıplar yaşayacağını ve net sıfır emisyonlu mobilite pazarından dışlanacağını belirtmişti.
Getirilen ek gümrük vergileri, sübvansiyonların olumsuz etkilerini dengelemek ve Çin ile AB firmaları arasındaki fiyat farkını kapatmak amacıyla tasarlandı. Vergi oranları markaya ve Komisyon'un soruşturmasındaki iş birliği düzeyine göre değişiklik gösteriyor:
- Tesla: %7.8
- BYD: %17
- Geely: %18.8
- SAIC: %35.3
- Diğer Çinli elektrikli araç üreticileri, soruşturmada iş birliği yapanlar için %20.7, iş birliği yapmayanlar için ise %35.3 oranında vergiler ile karşılaşacak.
Bu ek gümrük vergileri, mevcut yüzde 10’luk oranın üzerine eklenecek. Dolayısıyla bazı Çinli otomobil üreticileri AB pazarına girmeye çalıştıklarında %45'in üzerinde vergilerle karşılaşacak. Bu düzenleme bu Kasım ayında yürürlüğe girecek. AB, bu vergileri uygularken aynı zamanda Çin ile müzakere etmeye ve farklı çözümler üretmeye de çalışacak. Ek olarak ek gümrük vergileri önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanacak.Kaynakça https://www.euronews.com/my-europe/2024/10/04/brussels-breaks-impasse-after-eu-countries-fail-to-agree-on-chinese-ev-tariffs https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-governments-face-pivotal-vote-chinese-ev-tariffs-2024-10-04/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.