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    AB’den Çinli elektrikli araçlara büyük darbe: Ek vergiler onaylandı!

    AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara yönelik geçici ek gümrük vergisini onayladı. Yeni düzenleme ile ek gümrük vergileri yüzde 45’i geçecek.
    ab çin ek vergi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) uygulanacak ek gümrük vergisi düzenlemesini onayladı. Ancak, bu kararın arka planında, üye ülkelerin alınan oylamada uzlaşamaması ve birçok ülkenin çekimser kalması yatıyor. Oylama sonucunda, Avrupa Komisyonu siyasi çıkmazı aşmak zorunda kaldı ve önerisini hayata geçirdi.

    Cuma günü gerçekleşen oylama sonuçları kamuya açıklanmadı; ancak diplomatlar, her bir üye ülkenin pozisyonunu Euronews’e bildirdi. Oylamaya katılan ülkeler arasında 10 ülke Çin yapımı elektrikli araçlara karşı yüksek vergileri desteklerken, 12 ülke çekimser kaldı. Beş ülke ise karşı oy kullandı.

    Çinli elektrikliler için ek vergiler onaylandı

    Çekimser kalan ülkeler arasında Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz, Romanya, İsveç ve Finlandiya yer aldı. Bu ülkelerin toplamı, AB nüfusunun %31,36'sını temsil ediyor. Karşı oy kullanan ülkeler ise Almanya, Macaristan, Malta, Slovenya ve Slovakya oldu. Öneriyi engellemek için AB nüfusunun %65'ini temsil eden 15 AB üyesinin nitelikli çoğunluğu gerekiyordu.

    AB, Çinli elektrikli araçlara yönelik ek vergileri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Oylamanın yüksek çekimserlik oranı, Avrupa'nın Çin ile olan ticari ilişkilerindeki hassasiyeti ve uzun süredir devam eden kaygıları yansıtıyor.

    Avrupa Komisyonu, AB'nin ticaret politikalarını belirleme yetkisine sahip tek kurum olarak, bu çıkmazı aşmak ve tarifelerin geçmesini sağlamakla yükümlüydü. Komisyon, Çin'in yerli üreticileri desteklemek amacıyla geniş çapta sübvansiyon kullanmasından duyduğu endişeleri daha önce dile getirmişti. Aksi takdirde, AB'li otomotiv üreticilerinin sürdürülemez ve belki de geri döndürülemez kayıplar yaşayacağını ve net sıfır emisyonlu mobilite pazarından dışlanacağını belirtmişti.

    Getirilen ek gümrük vergileri, sübvansiyonların olumsuz etkilerini dengelemek ve Çin ile AB firmaları arasındaki fiyat farkını kapatmak amacıyla tasarlandı. Vergi oranları markaya ve Komisyon'un soruşturmasındaki iş birliği düzeyine göre değişiklik gösteriyor:

    • Tesla: %7.8
    • BYD: %17
    • Geely: %18.8
    • SAIC: %35.3
    • Diğer Çinli elektrikli araç üreticileri, soruşturmada iş birliği yapanlar için %20.7, iş birliği yapmayanlar için ise %35.3 oranında vergiler ile karşılaşacak.

    Bu ek gümrük vergileri, mevcut yüzde 10’luk oranın üzerine eklenecek. Dolayısıyla bazı Çinli otomobil üreticileri AB pazarına girmeye çalıştıklarında %45'in üzerinde vergilerle karşılaşacak. Bu düzenleme bu Kasım ayında yürürlüğe girecek. AB, bu vergileri uygularken aynı zamanda Çin ile müzakere etmeye ve farklı çözümler üretmeye de çalışacak. Ek olarak ek gümrük vergileri önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulanacak.

    Kaynakça https://www.euronews.com/my-europe/2024/10/04/brussels-breaks-impasse-after-eu-countries-fail-to-agree-on-chinese-ev-tariffs https://www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-governments-face-pivotal-vote-chinese-ev-tariffs-2024-10-04/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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