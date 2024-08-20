AB, Tesla ve diğer Çinli elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergilerini düşürdü

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, Haziran ayında Çin'den ithal edilen elektrikli araçların haksız sübvansiyonlardan büyük ölçüde yararlandığını ve Avrupa'daki elektrikli araç üreticilerine ekonomik zarar verme tehdidi oluşturduğunu tespit ederek bu araçlara daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. AB, şimdi Çin’de üretilen Tesla markalı elektrikli araçlarla birlikte diğer Çinli firmalar yönelik getirdiği gümrük vergilerini düşürdüğünü duyurdu ve düzenlemeye son halini verdi.

En büyük düşüş Tesla’da

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına yönelik planlanan gümrük vergilerinin yüzde 20.8'den yüzde 9'a düşürüleceği belirtildi. Tesla, AB soruşturmasında işbirliği yapan şirketler arasında yer aldı. Komisyon, firmanın hangi sübvansiyonları aldığını doğrulamak için Çin'deki Tesla tesislerine bir ekip gönderilmesi de dahil olmak üzere bir soruşturma yürüttüğünü ve diğer Çinli firmalara göre daha az sübvansiyon aldığını tespit ettiğini söyledi. Bununla birlikte Çinli üretici BYD'nin gümrük vergisi oranı yüzde 17,4'ten yüzde 17'ye; Geely'nin yüzde 19,9'dan yüzde 19,3'e; SAIC'in yüzde 37,6'dan yüzde 36,3'e düşürüldü.

BYD: %17,0

Geely: %19,3

SAIC: %36,3

İşbirliği yapılan diğer şirketler: %21,3

İşbirliği yapmayan diğer tüm şirketler: %36,3

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Komisyon, Çin'in elektrikli araçlara yönelik ağır sübvansiyonuna ilişkin soruşturmasında AB ile işbirliği yapan diğer şirketlerin yüzde 21,3'lük tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi. İşbirliği yapmayanlara ise yüzde 36.3 oranında ithalat vergisi uygulanacak. Bu oran daha önce yüzde 37.6 idi. Bu ek gümrük vergileri AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı standart yüzde 10'luk gümrük vergisine eklenecek.

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AB, Çin menşeili elektrikli araçlara getirdiği ek vergiyi düşürdü