AB, Tesla ve diğer Çinli elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergilerini düşürdü

En büyük düşüş Tesla’da
AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına yönelik planlanan gümrük vergilerinin yüzde 20.8'den yüzde 9'a düşürüleceği belirtildi. Tesla, AB soruşturmasında işbirliği yapan şirketler arasında yer aldı. Komisyon, firmanın hangi sübvansiyonları aldığını doğrulamak için Çin'deki Tesla tesislerine bir ekip gönderilmesi de dahil olmak üzere bir soruşturma yürüttüğünü ve diğer Çinli firmalara göre daha az sübvansiyon aldığını tespit ettiğini söyledi. Bununla birlikte Çinli üretici BYD'nin gümrük vergisi oranı yüzde 17,4'ten yüzde 17'ye; Geely'nin yüzde 19,9'dan yüzde 19,3'e; SAIC'in yüzde 37,6'dan yüzde 36,3'e düşürüldü.
- BYD: %17,0
- Geely: %19,3
- SAIC: %36,3
- İşbirliği yapılan diğer şirketler: %21,3
- İşbirliği yapmayan diğer tüm şirketler: %36,3
Komisyon, Çin'in elektrikli araçlara yönelik ağır sübvansiyonuna ilişkin soruşturmasında AB ile işbirliği yapan diğer şirketlerin yüzde 21,3'lük tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi. İşbirliği yapmayanlara ise yüzde 36.3 oranında ithalat vergisi uygulanacak. Bu oran daha önce yüzde 37.6 idi. Bu ek gümrük vergileri AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı standart yüzde 10'luk gümrük vergisine eklenecek.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/08/20/european-union-slashes-planned-tariff-on-china-made-tesla-evs.html https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4301 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.