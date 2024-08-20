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    Anlık Bildirim

    AB, Tesla ve diğer Çinli elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergilerini düşürdü

    Avrupa Birliği, Çin’de üretilen Tesla markalı elektrikli araçlarla birlikte diğer Çinli firmalar yönelik getirdiği gümrük vergilerini düşürdü. En büyük vergi düşüşü ise Tesla’ya yapıldı.
    AB, Çin menşeili elektrikli araçlara getirdiği ek vergiyi düşürdü Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, Haziran ayında Çin'den ithal edilen elektrikli araçların haksız sübvansiyonlardan büyük ölçüde yararlandığını ve Avrupa'daki elektrikli araç üreticilerine ekonomik zarar verme tehdidi oluşturduğunu tespit ederek bu araçlara daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. AB, şimdi Çin’de üretilen Tesla markalı elektrikli araçlarla birlikte diğer Çinli firmalar yönelik getirdiği gümrük vergilerini düşürdüğünü duyurdu ve düzenlemeye son halini verdi.

    En büyük düşüş Tesla’da

    AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Çin'den ithal edilen Tesla araçlarına yönelik planlanan gümrük vergilerinin yüzde 20.8'den yüzde 9'a düşürüleceği belirtildi. Tesla, AB soruşturmasında işbirliği yapan şirketler arasında yer aldı. Komisyon, firmanın hangi sübvansiyonları aldığını doğrulamak için Çin'deki Tesla tesislerine bir ekip gönderilmesi de dahil olmak üzere bir soruşturma yürüttüğünü ve diğer Çinli firmalara göre daha az sübvansiyon aldığını tespit ettiğini söyledi. Bununla birlikte Çinli üretici BYD'nin gümrük vergisi oranı yüzde 17,4'ten yüzde 17'ye; Geely'nin yüzde 19,9'dan yüzde 19,3'e; SAIC'in yüzde 37,6'dan yüzde 36,3'e düşürüldü.

    • BYD: %17,0
    • Geely: %19,3
    • SAIC: %36,3
    • İşbirliği yapılan diğer şirketler: %21,3
    • İşbirliği yapmayan diğer tüm şirketler: %36,3

    Komisyon, Çin'in elektrikli araçlara yönelik ağır sübvansiyonuna ilişkin soruşturmasında AB ile işbirliği yapan diğer şirketlerin yüzde 21,3'lük tarifelerle karşı karşıya kalacağını söyledi. İşbirliği yapmayanlara ise yüzde 36.3 oranında ithalat vergisi uygulanacak. Bu oran daha önce yüzde 37.6 idi. Bu ek gümrük vergileri AB'nin otomobil ithalatına uyguladığı standart yüzde 10'luk gümrük vergisine eklenecek.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/08/20/european-union-slashes-planned-tariff-on-china-made-tesla-evs.html https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4301
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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