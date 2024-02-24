ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'da

Amerikan şirketi Intuitive Machines tarafından geliştirilen Odysseus adlı uzay aracı Ay’ın yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptı.
Odysseus, özel bir şirket tarafından Ay'a gönderilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. ABD de, 1972’deki Apollo misyonunun ardından 52 yıl sonra Ay’a ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.
Bu nedenle Odysseus’un Ay’a inişi, sadece uzayın ticari kullanımı için değil, genel anlamıyla ABD uzay programı için de önemli bir an olarak kayıtlara geçti.
Merkezi Texas eyaletindeki Houston kentinde olan şirket, Odysseus robotunu Ay'ın güney kutbuna indirdi.
Uçuş direktörü Tim Crain, "Aracımız Ay yüzeyinde ve iletişim halindeyiz" diyerek uzay aracının inişini teyit etti. Crain’in bu sözleri şirket çalışanları arasında coşkuyla karşılandı.
Odysseus'un inişi sonrası önce robottan başta herhangi bir onay sinyali gelmedi. Kontrolörler alacakları sinyal için birkaç dakika beklemek zorunda kaldı. Alınan bu sinyal de zayıftı.
Bu durumun iniş aracının durumu hakkında bazı endişelere yol açması muhtemel. Misyonda görev alan mühendislerin verileri gözden geçirerek tam olarak ne olduğuna dair değerlendirmelerine devam edecekleri, Odysseus'un dik durduğunu ve güneş pilleri aracılığıyla düzgün bir şekilde enerji toplayıp toplamadığını kontrol edecekleri ifade edildi.
Hedeflenen iniş alanı Malapert-A krateri yakınlarındaki bir araziydi. 80 derece Güney’de bulunan bu bölge, Ay'ın şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en güney noktası.
Uzay aracında mürettebat bulunmuyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Odysseus'ta altı bilimsel ekipman bulunduruyor. NASA yöneticisi Bill Nelson "zafer" olarak nitelendirdiği bu olaydan dolayı tebriklerini iletti.
"ABD, Ay'a geri döndü" diyen Nelson, “Bugün, insanlık tarihinde ilk kez ticari bir şirket -bir Amerikan şirketi - Ay'a yolculuk yaptı. Bugün NASA’nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaatlerini gösteren bir gündür" ifadelerini kullandı.
Araç, Ay tozunun davranışını inceleyen bir araştırmaya odaklanacak. Bu daha önce Apollo astronotlarının ciddi sorun olarak gördükleri, ekipmanlarını çizen ve tıkayan bir araştırmaydı.
Amerikalı sanatçı Jeff Koons da iniş aracının yan tarafına, Ay'ın bir ay boyunca farklı evrelerini temsil etmek üzere 125 küçük paslanmaz çelik top içeren bir kutu yerleştirdi.
NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişiminin bir parçası olan Odysseus, 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı.
Bu girişim, NASA'nın astronotları Ay'a geri göndermeyi ve hatta orada kalıcı bir üs inşa etmeyi amaçlayan Artemis programını desteklemeyi amaçlıyor.
Ocak ayında ABD’li şirket Astrobotic’in gönderdiği Peregrine isimli uzay aracı yakıt sızıntısı nedeniyle Ay’a ulaşamamış ve misyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.