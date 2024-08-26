ABD kısıtlıyor, Çin rekor kırıyor: 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı

Çin'in harcamaları rekor kırıyor
Çin Gümrük İdaresi tarafından bu hafta açıklanan ticaret verilerine göre, Çinli firmaların bu yıl çip üretim makineleri için yaptığı ithalat miktarı 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi geçerek neredeyse 26 milyar dolara ulaştı. Bu artış ABD, Japonya ve Hollanda’nın Çinli şirketlere yönelik kısıtlamaları artırma çabalarına rağmen gerçekleşti. Öte yandan Çinli firmalar Tokyo Electron, ASML Holding ve Applied Materials gibi şirketlerden yapılan satın alımları hızla artırarak bu rekor seviyeye ulaştı.
ASML, en gelişmiş çipleri üretmek için gerekli olan ileri düzey litografi ekipmanlarının tek tedarikçisi konumunda. Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC, geçtiğimiz yıl ASML’nin eski nesil litografi makinelerini kullanarak önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirmişti. Çinli çip üreticilerinin bu yıl yüzde 15’lik bir artışın ardından 2025 yılında aylık 10.1 milyon wafer üretim kapasitesine ulaşarak küresel endüstrinin neredeyse üçte birini oluşturması bekleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100128/china-imports-record-high-26-billion-of-semiconductor-equipment-to-make-chips-in-2024-so-far/index.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-22/chinese-imports-of-chip-gear-hit-record-26-billion-this-year Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.