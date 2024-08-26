Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD kısıtlıyor, Çin rekor kırıyor: 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı

    ABD, Çin’in yarı iletkenler gibi yüksek teknolojiye erişimini kısıtlamaya çalışıyor. Ancak Çin, 2024’ün ilk yedi ayında 26 milyar dolarlık rekor satın alımlar gerçekleştirdi.
    Çin’den ABD’ye rağmen 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı Tam Boyutta Gör
    Çin, yarı iletken üretim ekipmanlarının ithalatında rekor kırarak bu yılın ilk yedi ayında 26 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı. Bu artış, ABD ve müttefiklerinin Çin’in bu tür ekipmanları satın almasını daha fazla engelleme ihtimaline karşılık, Çinli firmaların hızla alımlarını artırmaya devam etmesiyle gerçekleşti.

    Çin'in harcamaları rekor kırıyor

    Çin Gümrük İdaresi tarafından bu hafta açıklanan ticaret verilerine göre, Çinli firmaların bu yıl çip üretim makineleri için yaptığı ithalat miktarı 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi geçerek neredeyse 26 milyar dolara ulaştı. Bu artış ABD, Japonya ve Hollanda’nın Çinli şirketlere yönelik kısıtlamaları artırma çabalarına rağmen gerçekleşti. Öte yandan Çinli firmalar Tokyo Electron, ASML Holding ve Applied Materials gibi şirketlerden yapılan satın alımları hızla artırarak bu rekor seviyeye ulaştı.

    Çin’den ABD’ye rağmen 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı Tam Boyutta Gör
    ABD ve müttefiklerinin, Çin’in en ileri teknolojiye erişimini zorlaştırmak amacıyla sıkılaştırdığı kontroller sonrasında, Çinli firmalar daha düşük seviye ekipmanlara yönelmek zorunda kaldı. Çin’in bu araçlar ile günümüzün modern üretim süreçleri olan 5nm ve altı süreçlere inmemesi hedefleniyor. Bu süreçte Hollandalı ASML şirketinin Çin’e yaptığı satışlar, ikinci çeyrekte yüzde 21 artarak, şirketin toplam gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu. Bu satışlar, Pekin’in daha olgun yarı iletken türlerini üretme çabaları doğrultusunda, kısıtlamaya tabi olmayan eski sistemlerden oluşuyor.

    ASML, en gelişmiş çipleri üretmek için gerekli olan ileri düzey litografi ekipmanlarının tek tedarikçisi konumunda. Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC, geçtiğimiz yıl ASML’nin eski nesil litografi makinelerini kullanarak önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirmişti. Çinli çip üreticilerinin bu yıl yüzde 15’lik bir artışın ardından 2025 yılında aylık 10.1 milyon wafer üretim kapasitesine ulaşarak küresel endüstrinin neredeyse üçte birini oluşturması bekleniyor.

    Çin’den ABD’ye rağmen 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı Tam Boyutta Gör
    ABD, Çin’in yarı iletkenler ve yapay zeka gibi kritik teknolojilerde ilerlemesini sınırlamak amacıyla kuralları sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu önlemler, ileri düzey çipler ve bu bileşenleri üretebilecek ekipmanların satışını kısıtlayan ihracat kontrollerini içeriyor.
    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100128/china-imports-record-high-26-billion-of-semiconductor-equipment-to-make-chips-in-2024-so-far/index.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-22/chinese-imports-of-chip-gear-hit-record-26-billion-this-year
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabaya sonradan klima takılır mı ankara cam filmi clash of clans 6. seviye köy düzeni motor soğukken fan çalışıyor fuyao oto cam yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 11 Lite
    Xiaomi Mi 11 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız