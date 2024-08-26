ABD kısıtlıyor, Çin rekor kırıyor: 26 milyar dolarlık yüksek teknoloji alımı

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Tam Boyutta Gör Çin, yarı iletken üretim ekipmanlarının ithalatında rekor kırarak bu yılın ilk yedi ayında 26 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı. Bu artış, ABD ve müttefiklerinin Çin’in bu tür ekipmanları satın almasını daha fazla engelleme ihtimaline karşılık, Çinli firmaların hızla alımlarını artırmaya devam etmesiyle gerçekleşti.

Çin'in harcamaları rekor kırıyor

Çin Gümrük İdaresi tarafından bu hafta açıklanan ticaret verilerine göre, Çinli firmaların bu yıl çip üretim makineleri için yaptığı ithalat miktarı 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi geçerek neredeyse 26 milyar dolara ulaştı. Bu artış ABD, Japonya ve Hollanda’nın Çinli şirketlere yönelik kısıtlamaları artırma çabalarına rağmen gerçekleşti. Öte yandan Çinli firmalar Tokyo Electron, ASML Holding ve Applied Materials gibi şirketlerden yapılan satın alımları hızla artırarak bu rekor seviyeye ulaştı.

Tam Boyutta Gör ABD ve müttefiklerinin, Çin’in en ileri teknolojiye erişimini zorlaştırmak amacıyla sıkılaştırdığı kontroller sonrasında, Çinli firmalar daha düşük seviye ekipmanlara yönelmek zorunda kaldı. Çin’in bu araçlar ile günümüzün modern üretim süreçleri olan 5nm ve altı süreçlere inmemesi hedefleniyor. Bu süreçte Hollandalı ASML şirketinin Çin’e yaptığı satışlar, ikinci çeyrekte yüzde 21 artarak, şirketin toplam gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu. Bu satışlar, Pekin’in daha olgun yarı iletken türlerini üretme çabaları doğrultusunda, kısıtlamaya tabi olmayan eski sistemlerden oluşuyor.

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ASML, en gelişmiş çipleri üretmek için gerekli olan ileri düzey litografi ekipmanlarının tek tedarikçisi konumunda. Çin’in önde gelen yarı iletken üreticisi SMIC, geçtiğimiz yıl ASML’nin eski nesil litografi makinelerini kullanarak önemli teknolojik atılımlar gerçekleştirmişti. Çinli çip üreticilerinin bu yıl yüzde 15’lik bir artışın ardından 2025 yılında aylık 10.1 milyon wafer üretim kapasitesine ulaşarak küresel endüstrinin neredeyse üçte birini oluşturması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör ABD, Çin’in yarı iletkenler ve yapay zeka gibi kritik teknolojilerde ilerlemesini sınırlamak amacıyla kuralları sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu önlemler, ileri düzey çipler ve bu bileşenleri üretebilecek ekipmanların satışını kısıtlayan ihracat kontrollerini içeriyor.

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