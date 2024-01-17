Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli araç: Qiyuan E07

Changan tarafından %100 elektrikli bir araç olarak tasarlanan Qiyuan E07, "yarı SUV yarı pickup" olarak tanımlanan bir gövde tipine sahip. Geçtiğimiz yıl CD701 isimli bir konsept olarak sergilenen model, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan üretim versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Changan'ın SDA isimli akıllı elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen CD701 konsepti, monokok gövdeye sahip küçük pickup'lara benzeyen silüeti ve arka camın açılması sayesinde SUV'dan pickup'a dönüşmesiyle dikkat çekmişti. Bu konsepti temel alan Qiyuan E07 konsepti de genel görünüm olarak aynı fakat önde dijital ekranlar yerine standart LED aydınlatmalar kullanılmış.
Batarya kapasitesi ve sürüş menzili henüz belli değil. Öte yandan, tek veya çift elektrik motoruyla tercih edilebilecek modelde üçlü lityum batarya paketi kullanılacağını biliyoruz. Tek motorlu versiyon arkadan itişli ve 252 kW maksimum güç sunuyor. Çift motorlu versiyonda ise ön aksa 188 kW'lık bir motor dahil oluyor. Bu versiyonların son hızı da sırasıyla 201 km/s ve 210 km/s olarak açıklandı.
Aşağıdaki fotoğraf galerisinde hem CD701 konseptinin hem de Qiyuan E07 modelinin görsellerini inceleyebilirsiniz:
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.