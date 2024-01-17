Changan tarafından %100 elektrikli bir araç olarak tasarlanan Qiyuan E07, "yarı SUV yarı pickup" olarak tanımlanan bir gövde tipine sahip. Geçtiğimiz yıl CD701 isimli bir konsept olarak sergilenen model, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan üretim versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Changan'ın SDA isimli akıllı elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen CD701 konsepti, monokok gövdeye sahip küçük pickup'lara benzeyen silüeti ve arka camın açılması sayesinde SUV'dan pickup'a dönüşmesiyle dikkat çekmişti. Bu konsepti temel alan Qiyuan E07 konsepti de genel görünüm olarak aynı fakat önde dijital ekranlar yerine standart LED aydınlatmalar kullanılmış.

Tam Boyutta Gör Qiyuan E07; 5045 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1640 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip. 5 kişilik oturma kapasitesine sahip olan araç, versiyona göre 20 veya 21 inç jantlarla satın alınabiliyor. Köşeli hatlarıyla dikkat çeken modelde C şekilli farlar, dikey hava girişleri, gizli kapı kolları, tavan rayları göze çarpıyor.

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Batarya kapasitesi ve sürüş menzili henüz belli değil. Öte yandan, tek veya çift elektrik motoruyla tercih edilebilecek modelde üçlü lityum batarya paketi kullanılacağını biliyoruz. Tek motorlu versiyon arkadan itişli ve 252 kW maksimum güç sunuyor. Çift motorlu versiyonda ise ön aksa 188 kW'lık bir motor dahil oluyor. Bu versiyonların son hızı da sırasıyla 201 km/s ve 210 km/s olarak açıklandı.

Aşağıdaki fotoğraf galerisinde hem CD701 konseptinin hem de Qiyuan E07 modelinin görsellerini inceleyebilirsiniz:

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Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli araç: Qiyuan E07