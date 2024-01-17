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    Anlık Bildirim

    Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli araç: Qiyuan E07

    Çinli üreticiler elektrikli otomobil işine öyle ısındı ki artık alışılmışın dışında konseptler denemeye başladılar. Haberimize konuk olan Qiyuan E07 isimli araç da bu konseptlerden bir tanesi. 

    Changan tarafından %100 elektrikli bir araç olarak tasarlanan Qiyuan E07, "yarı SUV yarı pickup" olarak tanımlanan bir gövde tipine sahip. Geçtiğimiz yıl CD701 isimli bir konsept olarak sergilenen model, Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan üretim versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Changan'ın SDA isimli akıllı elektrikli araç platformu üzerine inşa edilen CD701 konsepti, monokok gövdeye sahip küçük pickup'lara benzeyen silüeti ve arka camın açılması sayesinde SUV'dan pickup'a dönüşmesiyle dikkat çekmişti. Bu konsepti temel alan Qiyuan E07 konsepti de genel görünüm olarak aynı fakat önde dijital ekranlar yerine standart LED aydınlatmalar kullanılmış.

    Çinlilerden SUV ve pickup melezi elektrikli araç: Qiyuan E07 Tam Boyutta Gör
    Qiyuan E07; 5045 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1640 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip. 5 kişilik oturma kapasitesine sahip olan araç, versiyona göre 20 veya 21 inç jantlarla satın alınabiliyor. Köşeli hatlarıyla dikkat çeken modelde C şekilli farlar, dikey hava girişleri, gizli kapı kolları, tavan rayları göze çarpıyor.

    Batarya kapasitesi ve sürüş menzili henüz belli değil. Öte yandan, tek veya çift elektrik motoruyla tercih edilebilecek modelde üçlü lityum batarya paketi kullanılacağını biliyoruz. Tek motorlu versiyon arkadan itişli ve 252 kW maksimum güç sunuyor. Çift motorlu versiyonda ise ön aksa 188 kW'lık bir motor dahil oluyor. Bu versiyonların son hızı da sırasıyla 201 km/s ve 210 km/s olarak açıklandı.

    Aşağıdaki fotoğraf galerisinde hem CD701 konseptinin hem de Qiyuan E07 modelinin görsellerini inceleyebilirsiniz:

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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