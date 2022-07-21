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    Bilim insanları sinekleri hackledi: Sinekler uzaktan kontrol edilebilecek

    Rice Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) araştırmacıları, meyve sineklerinin beyinlerini manipüle ederek onları kablosuz teknoloji ile uzaktan kontrol etmeyi başardı.
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    Bilim insanları sinekleri hackledi
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    Rice Üniversitesi araştırmacıları, sinekleri uzaktan kontrol edebilmek için önce sineklerin genetik mühendisliğini ortaya çıkardı. Sineklerin bazı nöronlarında ısıya duyarlı özel bir iyon kanalı oluşturan bilim insanları, iyon kanalını aktifleşerek sineğin kanatlarını açmasını sağladı.

    Bilim insanları ısı tetikleyicisi olarak ise sineklerin beyinlerine demir oksit içeren nanoparçacıklar enjekte etti. Sineklerin yakınlarında manyetik alan oluşturan araştırmacılar, bu manyetik alan sayesinde parçacıkları ısıtarak nöronların ısınmasına ve sineklerin yayılan kanat pozu vermesini neden oldu.

    Oluşturdukları sistemi test etmek için mühendislik ürünü olan sinekleri manyetik bir bobinin üstünde küçük bir bölümde muhafaza eden araştırmacılar, manyetik alan oluşturulduğunda sineklerin yaklaşık yarım saniye içinde kanatlarını açtıklarını gözlemledi.

    Bilim insanları bu çalışmanın sonunda neyi hedefliyor?

    Bilim insanları sinekleri hackledi

    Çalışmanın yazarlarından Jacop Robinson, "Beyni incelemek veya nörolojik bozuklukları tedavi etmek için bilim camiası hem inanılmaz derecede hassas hem de minimal düzeyde araçlar arıyor. Belirli sinir devrelerinin manyetik alanlarla uzaktan kontrol edilmesi nöroteknolojiler için kutsal bir kâse gibidir. Çalışmamız bu hedefe doğru önemli bir adım atıyor çünkü uzaktan manyetik kontrolün hızını artırarak beynin doğal hızına yaklaştırıyor" dedi.

    Bilim insanları bu çalışmanın hedefinin görme bozukluğu olan hastalara bir miktar görme yetisi kazandırmak olduğunu vurguladı. Projenin finansmanı olan DARPA’nın (ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ise farklı planlarının olduğu düşünülüyor. DARPA, bir kişinin beynindeki nöral aktiviteyi okuyabilen ve daha sonra bunu başka bir beyne yazabilen, temelde insanlar arasında düşünce veya algıları aktaran bir sistem geliştirmek istediği ifade ediliyor.

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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