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    ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla

    ABD'de maymun çiçeği vakalarının yükselmesi Jynneos aşısına yönelik talebin patlamasına neden oldu. Ülke genelinde aşı dozlarının hızla tükenmesi bilançonun daha da ağırlaşacağına işaret ediyor.
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    ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla
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    ABD'deki maymun çiçeği vakalarının sayısı bu hafta 1.470'e ulaştı. Federal yetkililer toplumda yaygın dolaşımın devam etmesi ve aşı kıtlığı nedeniyle sayının daha da artmasını bekliyor. Uzmanlar virüsü kontrol altına almak için çok geç olabileceğinden korkuyorlar.

    Küresel maymun çiçeği salgını 13.000 vakaya yükselirken en yüksek rakamlar İspanya (2.835), Almanya (1.859) ve Birleşik Krallık'ta (1.856) kayıtlara geçti. Şu anda dördüncü sırada yer alan ABD'nin hızlı bir şekilde üst sıralara tırmanabileceği belirtiliyor. Maymun çiçeği vakasının Türkiye'de de görüldüğünü hatırlatalım.

    ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla
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    Jynneos aşısı hızla tükeniyor

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörü Rochelle Walensky konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Önümüzdeki haftalarda vaka sayısında artış bekliyoruz" dedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde maymun çiçeği aşısı hızla tükeniyor.

    ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla
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    Jynneos aşısı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından maymun çiçeği virüsüne maruz kaldığı bilinen veya şüphelenilen herkese tavsiye ediliyor. Ancak Walensky, birçok yerde talebin aşıldığını ve dozların hızla tükendiğini söyledi.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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