ABD ve Rusya, ISS'e uçuşlar için ortaklık kurdu

NASA ve Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçuşlar konusunda anlaşmaya vardılar. ABD, Ukrayna'yla savışından dolayı Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı ancak iki taraf da ISS'e ulaşmak konusunda orta nokta buldular.

İlk, uçuş Eylül'de olacak

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Amerikan astronotlar Rusya’nın Soyuz’una binebilecekken Rus kozmonotlar ABD yapımı uzay araçlarıyla ISS'e gidebilecek.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın 'barışçıl amaçlarla uzayın keşfini' kolaylaştıracağı belirtilirken: "Anlaşma Rusya ve ABD’nin çıkarınadır ve ISS programı çerçevesinde işbirliğinin gelişmesini destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Yeni anlaşma kapsamında NASA, ilk uçuşun Eylül ayında gerçekleşeceğini söyledi. Uçuşta, ABD astronotu Frank Rubio, iki kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile ISS'e gidecek. Fırlatma, Kazakistan’daki Moskova tarafından kiralanan Baykonur uzay üssünden yapılacak.

Buna karşılık olarak da kozmonot Anna Kikina, iki ABD astronotu ve bir Japon astronotuyla birlikte NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS'e gidecek.

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