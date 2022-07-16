Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ve Rusya, ISS'e uçuşlar için ortaklık kurdu

    ABD'den NASA ve Rusya'dan Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ortak uçuşlar gerçekleştirmek için yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular.               
    Oy Ver

    ABD ve Rusya, ISS'e uçuşlar için ortaklık kurdu

    NASA ve Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçuşlar konusunda anlaşmaya vardılar. ABD, Ukrayna'yla savışından dolayı Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamıştı ancak iki taraf da ISS'e ulaşmak konusunda orta nokta buldular.

    İlk, uçuş Eylül'de olacak

    Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Amerikan astronotlar Rusya’nın Soyuz’una binebilecekken Rus kozmonotlar ABD yapımı uzay araçlarıyla ISS'e gidebilecek.

    Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın 'barışçıl amaçlarla uzayın keşfini' kolaylaştıracağı belirtilirken: "Anlaşma Rusya ve ABD’nin çıkarınadır ve ISS programı çerçevesinde işbirliğinin gelişmesini destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.

    Yeni anlaşma kapsamında NASA, ilk uçuşun Eylül ayında gerçekleşeceğini söyledi. Uçuşta, ABD astronotu Frank Rubio, iki kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile ISS'e gidecek. Fırlatma, Kazakistan’daki Moskova tarafından kiralanan Baykonur uzay üssünden yapılacak.

    Buna karşılık olarak da kozmonot Anna Kikina, iki ABD astronotu ve bir Japon astronotuyla birlikte NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS'e gidecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Swift 1 SF114-34
    Acer Swift 1 SF114-34
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız