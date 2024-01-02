Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu

    Henüz 2024 yılının ilk günlerinde olsak da ABD ile Çin arasındaki çip gerilimin bitmeyeceği anlaşıldı. Hollandalı çip makineleri üreticisi ASML’nin Çin’e kritik makine satışları durduruldu.
    ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en stratejik ve kritik teknoloji firmalarından Hollandalı çip makineleri üreticisi ASML, yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin ABD'nin ihracat kısıtlamalarını takiben bazı çip üretim ekipmanlarının Çin'e sevkiyatına ilişkin ihracat lisansını kısmen iptal ettiğini söyledi. Bu vesileyle Çin’in ASML’den almayı planladığı DUV (Derin Ultraviyole) makineleri iptal edilmiş oldu.

    ABD ve Çin arasındaki çip gerilimi sürüyor

    ASML’nin yeni Hollanda kısıtlamalarının tam olarak yürürlüğe gireceği Ocak ayına kadar Çinli firmalara üç adet üst düzey derin ultraviyole litografi makinesi gönderme lisansı vardı. Ancak ABD'li yetkililer ASML'ye ulaşarak bazı makinelerin Çinli müşterilere önceden planlanmış sevkiyatlarının derhal durdurulmasını istedi. DUV makineleri için ihracat kontrolleri geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ancak 1 Ocak’a kadar süre verilmişti. Çin, o zamanlardan beri bu makineleri stoklamak için acele ediyordu.

    ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için DUV, halihazırda 3nm gibi gelişmiş çiplerin üretilmesini sağlayan EUV makinelerinin önceki nesli konumunda. EUV makinelerinin Çin’e satışı bir süredir yasak. Şimdi de bunlara DUV (Twinscan NXT1930Di) makineleri katıldı. ASML, halihazırda tanesi 400 milyon doları bulan yeni nesil High NA EUV makinelerinin sevkiyatını sürdürüyor. High NA EUV ve ASML hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki özel makalemizi okuyabilirsiniz.

    ASML'nin litografi makineleri akıllı telefonlardan sofistike askeri teçhizata kadar her şeye güç veren yarı iletkenlerin oluşturulmasını sağlıyor. ASML, EUV ve High NA EUV üretimi yapan tek firma konumunda. DUV litografi makinelerini ASML haricinde Japon Nikon ve Canon da üretiyor. Japonya da Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarında taraf konumunda ve buradaki makinelerin satışı da kısıtlı.

    ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu
    ASML yaptığı açıklamada iptal edilen siparişlerin firmanı mali görünümünde önemli bir etki yapmayacağını duyurdu. DUV makinelerinin tanesi birkaç on milyon dolar kadar. Son yıllarda ASML'nin Tayvan ve Güney Kore'den sonra üçüncü büyük pazarı olan Çin, 2023'ün üçüncü çeyreğinde şirketin satışlarının %46'sını oluşturarak en büyük pazar olmuştu. Çin gümrük verilerine göre, Temmuz ve Kasım ayları arasında Çin'in litografi makineleri ithalatı beş kattan fazla artarak 3,7 milyar dolara ulaşmıştı.
    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/asml-says-dutch-government-revoked-some-export-license-2024-01-01/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-01/us-pushed-asml-to-block-chinese-sales-before-january-deadline?embedded-checkout=true
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio mu i20 mi en iyi katı yakıtlı kalorifer kazanı hangisi kollarını açan hayvan görüntülü diafon mavi ekran sorunu f1 vites nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via X30 Plus
    Casper Via X30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
    ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1505
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız