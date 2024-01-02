ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu

ASML’nin yeni Hollanda kısıtlamalarının tam olarak yürürlüğe gireceği Ocak ayına kadar Çinli firmalara üç adet üst düzey derin ultraviyole litografi makinesi gönderme lisansı vardı. Ancak ABD'li yetkililer ASML'ye ulaşarak bazı makinelerin Çinli müşterilere önceden planlanmış sevkiyatlarının derhal durdurulmasını istedi. DUV makineleri için ihracat kontrolleri geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ancak 1 Ocak’a kadar süre verilmişti. Çin, o zamanlardan beri bu makineleri stoklamak için acele ediyordu.
ASML'nin litografi makineleri akıllı telefonlardan sofistike askeri teçhizata kadar her şeye güç veren yarı iletkenlerin oluşturulmasını sağlıyor. ASML, EUV ve High NA EUV üretimi yapan tek firma konumunda. DUV litografi makinelerini ASML haricinde Japon Nikon ve Canon da üretiyor. Japonya da Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarında taraf konumunda ve buradaki makinelerin satışı da kısıtlı.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.