ABD’den Çin’e yeni yıl darbesi: ASML’nin satışları durduruldu

Tam Boyutta Gör Dünyanın en stratejik ve kritik teknoloji firmalarından Hollandalı çip makineleri üreticisi ASML, yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin ABD'nin ihracat kısıtlamalarını takiben bazı çip üretim ekipmanlarının Çin'e sevkiyatına ilişkin ihracat lisansını kısmen iptal ettiğini söyledi. Bu vesileyle Çin’in ASML’den almayı planladığı DUV (Derin Ultraviyole) makineleri iptal edilmiş oldu.

ABD ve Çin arasındaki çip gerilimi sürüyor

ASML’nin yeni Hollanda kısıtlamalarının tam olarak yürürlüğe gireceği Ocak ayına kadar Çinli firmalara üç adet üst düzey derin ultraviyole litografi makinesi gönderme lisansı vardı. Ancak ABD'li yetkililer ASML'ye ulaşarak bazı makinelerin Çinli müşterilere önceden planlanmış sevkiyatlarının derhal durdurulmasını istedi. DUV makineleri için ihracat kontrolleri geçtiğimiz yıl duyurulmuştu ancak 1 Ocak’a kadar süre verilmişti. Çin, o zamanlardan beri bu makineleri stoklamak için acele ediyordu.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için DUV, halihazırda 3nm gibi gelişmiş çiplerin üretilmesini sağlayan EUV makinelerinin önceki nesli konumunda. EUV makinelerinin Çin’e satışı bir süredir yasak. Şimdi de bunlara DUV (Twinscan NXT1930Di) makineleri katıldı. ASML, halihazırda tanesi 400 milyon doları bulan yeni nesil High NA EUV makinelerinin sevkiyatını sürdürüyor. High NA EUV ve ASML hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki özel makalemizi okuyabilirsiniz.

Bu makinenin tanesi 400 milyon dolar ve geleceği şekillendirecek 1 hf. önce eklendi

ASML'nin litografi makineleri akıllı telefonlardan sofistike askeri teçhizata kadar her şeye güç veren yarı iletkenlerin oluşturulmasını sağlıyor. ASML, EUV ve High NA EUV üretimi yapan tek firma konumunda. DUV litografi makinelerini ASML haricinde Japon Nikon ve Canon da üretiyor. Japonya da Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarında taraf konumunda ve buradaki makinelerin satışı da kısıtlı.

ASML yaptığı açıklamada iptal edilen siparişlerin firmanı mali görünümünde önemli bir etki yapmayacağını duyurdu. DUV makinelerinin tanesi birkaç on milyon dolar kadar. Son yıllarda ASML'nin Tayvan ve Güney Kore'den sonra üçüncü büyük pazarı olan Çin, 2023'ün üçüncü çeyreğinde şirketin satışlarının %46'sını oluşturarak en büyük pazar olmuştu. Çin gümrük verilerine göre, Temmuz ve Kasım ayları arasında Çin'in litografi makineleri ithalatı beş kattan fazla artarak 3,7 milyar dolara ulaşmıştı.

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