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    Anlık Bildirim

    ABD'den gizli görev: Atlas V roketi yörüngeye ulaştı

    ABD Uzay Kuvvetleri adına gizli bir görev için salı sabahı Florida'dan fırlatılan Atlas V roketinde gizli bir askeri yük yörüngeye ulaştı. Atlas V roketinin yükü ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
    ABD'den gizli görev: Atlas V roketi yörüngeye ulaştı Tam Boyutta Gör
    ABD’ye ait gizli askeri yükü uzaya taşımayı amaçlayan USSF-51 görevi başarılı bir şekilde yapıldı. Atlas V roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla birlikte, ABD’ye ait gizli askeri yükün uzay yolculuğu resmen başladı.

    Taşınan yük ve varış noktasına dair bilgi paylaşılmadı

    Havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance’a (ULA) ait Atlas V roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Son fırlatmanın, Atlas V roketi ile ABD için gerçekleştirilen 58’inci ve son ulusal güvenlik görevi olduğu açıklandı.

    İleri teknoloji ve havacılık şirketleri Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında 2006 yılında kurulan ULA’nın başlıca müşterilerini NASA ve ABD Savunma Bakanlığı oluşturuyor. Daha önce ABD ordusuna ait iletişim uyduları ve farklı uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketin farklı ticari müşterilere de hizmet verdiği biliniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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