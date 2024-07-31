Tam Boyutta Gör ABD’ye ait gizli askeri yükü uzaya taşımayı amaçlayan USSF-51 görevi başarılı bir şekilde yapıldı. Atlas V roketinin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla birlikte, ABD’ye ait gizli askeri yükün uzay yolculuğu resmen başladı.

Taşınan yük ve varış noktasına dair bilgi paylaşılmadı

Havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance’a (ULA) ait Atlas V roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı. Son fırlatmanın, Atlas V roketi ile ABD için gerçekleştirilen 58’inci ve son ulusal güvenlik görevi olduğu açıklandı.

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İleri teknoloji ve havacılık şirketleri Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında 2006 yılında kurulan ULA’nın başlıca müşterilerini NASA ve ABD Savunma Bakanlığı oluşturuyor. Daha önce ABD ordusuna ait iletişim uyduları ve farklı uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketin farklı ticari müşterilere de hizmet verdiği biliniyor.

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ABD'den gizli görev: Atlas V roketi yörüngeye ulaştı