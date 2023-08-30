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    Anlık Bildirim

    ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katmayı planlıyor

    Yapay zeka, hava hakimiyetine doğru ilerliyor. ABD Hava Kuvvetleri, yapay zeka güdümlü 1.000 insansız savaş uçağı ve yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım ile filosunu geliştirmek istiyor.
    ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile birlikte otonom sistemler gelişmeye devam ederken ülkelerin savunma sanayisi de bu gelişimden pay alıyor. ABD Hava Kuvvetleri, insan pilotların yanında görev yapmak üzere 2.000 adede kadar pilotsuz yapay zeka destekli insansız hava aracı için yaklaşık 5,8 milyar dolar harcamak istiyor. Bu bağlamda yapay zeka, hava hakimiyetine doğru ilerliyor diyebiliriz.

    ABD’den yapay zekalı savaş uçağı filosu atağı

    Bu ayın başlarında ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı, türünün ilk örneği olan tamamen yapay zeka kontrollü bir uçuş testinde 9,15 metre uzunluğundaki XQ-58A Valkyrie drone'u üç saat boyunca uçurduğunu bildirdi. Şimdi, ABD Hava Kuvvetleri 2,000 adede kadar Valkyrie uçağından oluşan bir filo kurmak için yaklaşık 6 milyar dolar talep ediyor; her bir uçağın maliyeti tahmini olarak 3 milyon dolar ve bu rakam insan tarafından kullanılan F-35 ya da F-22 savaş uçaklarından çok daha ucuz.

    Kongre'nin, sadece 2028 mali yılında 3.03 milyar dolar olmak üzere bu süre zarfında 5.8 milyar dolara mal olması öngörülen insansız hava aracı filosunu inşa etmek için beş yıllık projeyi onaylaması gerekiyor. Bununla birlikte ABD Hava Kuvvetleri bu projeyi "hava üstünlüğü elde etmek için mürettebatlı silah sistemlerini geliştirebilecek ... İşbirlikçi Savaş Uçağı" geliştirmeye yönelik bir çalışma olarak tanımlıyor.

    ABD, filosuna yapay zekalı 2.000 insansız savaş uçağı katacak Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, yapay zeka destekli Valkyrie insansız hava araçlarının, gözetleme ya da ikmal operasyonları gibi rolleri yerine getirmek veya insan pilotlarla birlikte savaşmak için kullanılabileceğini belirtiyor. Proje kapsamında farklı görevlere uygun olarak tasarlanan ve uygun donanımlarla desteklenen Valkyrie’lerden bahsediliyor.

    Bir Pentagon sözcüsü verdiği demeçte "Hava Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, komutanların ve operatörlerin güç kullanımı konusunda uygun seviyelerde insani muhakeme yapmalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanacak" ifadelerini kullandı. Dolayısıyla yapay zeka ile bu araçlar görev yapsa da silahı ateşlemede veya angajmana girmede insan onayına ihtiyaç duyacak.

    Planlanan görev kapsamının bu yıl içinde Valkyrie'nin Meksika Körfezi üzerinde simüle edilmiş bir senaryoda düşman hedefini takip etme ve yok etme yeteneğini değerlendiren bir görevde test edileceği bildiriliyor. Deney aynı zamanda uçağın yapay zeka uçuş yazılımını bir it dalaşı senaryosuna da sokacak. Hava Kuvvetleri, yazılım ve donanım bileşenlerini ayrı ayrı geliştirmek için Kratos ya da Shield AI gibi özel işletmeler ile sözleşme yapmak istiyor. Yetkililerin tahminlerine göre, gerçek hava muharebesi yapabilecek bir yapay zekalı insansız hava aracı üretmek beş ila on yıl sürebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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