ABD’nin deneysel savaş uçağı ilk kez tamamen yapay zeka ile uçtu

XQ-58A Valkyrie yapay zeka ile uçtu
Skyborg Vanguard programının bir ürünü olan bu son test kapsamında yapay zeka pilotu, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın (AFRL) Otonom Hava Muharebe Operasyonları (AACO) ekibi tarafından geliştirilen algoritmalarla X-62 VISTA'da milyonlarca saatlik yüksek sadakatli simülasyonlar ve sortilerle eğitildi.
Aktarılanlara göre Valkyrie, 6.7 m kanat açıklığı, 1,050 km/s azami hız, 13.715 m hizmet tavanı ve 3,941 km menzil vadediyor. JDAM'lar ve diğer küçük çaplı bombalar da dahil olmak üzere platform sekiz adede kadar silah taşıma kapasitesine sahip.
AFRL komutanı Tuğgeneral Scott Cain, “Yapay zeka, gelecekteki savaş mücadelesi ve operasyonel resmi anlama ve karar verme hızımız için kritik bir unsur olacak. Yapay Zeka, otonom operasyonlar ve insan-makine birlikteliği benzeri görülmemiş bir hızla gelişmeye devam ediyor ve buna ayak uydurmak için hükümet, akademi ve endüstri ortaklarımızın koordineli çalışmalarına ihtiyacımız var.” diyor. Türkiye'nin de bu alanda Baykar Bayraktar Kızılelma ve TUSAŞ Anka 3 gibi projeleri bulunuyor. Ancak bu sistemlerdeki yapay zekanın kabiliyetleri hakkında net bilgiler mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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