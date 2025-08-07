Giriş
    ABD ordusu, füzelerle vurmak için Tesla Cybertruck satın alıyor

    ABD Hava Kuvvetleri, iki adet Tesla Cybertruck’ı füze hedefi olarak kullanmak üzere satın alıyor. Öte yandan Elon Musk’ın büyük umutlar beslediği Cybertruck’ın satışları ise dip yapmış durumda.

    ABD ordusu, füzelerle vurmak için Tesla Cybertruck satın alıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, Tesla Cybertruck’ları hedef pratiği amacıyla satın almaya hazırlanıyor. İlk olarak The War Zone tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre, New Mexico’daki White Sands Füze Test Sahası için 33 farklı araç tedarik edilecek. Bu araçlar arasında iki adet Tesla Cybertruck da yer alıyor ve listenin tek marka şartı bu modeller için geçerli.

    Cybertruck’lar sağlam oldukları için seçildi

    Belgelerde yer alan gerekçeye göre ABD ordusu, Cybertruck’ların savaş alanında düşman unsurlar tarafından kullanılabileceğini değerlendiriyor. Açıklamada, “Tesla Cybertruck'ların büyük çarpışmalarda normalde beklenen hasarı almadığı tespit edilmiştir. Testler gerçek dünya koşullarını yansıtmalıdır. Eğitimin amacı, gerçek dünya koşullarına olabildiğince yakın senaryolar simüle ederek birimleri operasyonlara hazırlamaktır.” deniliyor.

    Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck’ı “kurşun geçirmez” ve “kıyamet sonrası senaryolara uygun” bir araç olarak tanıtmış ve doğrudan ABD ordusuna da pazarlamıştı. Ancak aracın ticari başarısı sınırlı kaldı. Musk’ın yılda 500 bin adet satma hedefinin aksine mevcut satış rakamları yılda yalnızca 20 bin seviyesinde.

    Geçmişte, Çeçen lider Ramzan Kadyrov’un silahlandırılmış Cybertruck’larla Ukrayna’da savaş yürüttüğünü iddia etmesi dikkat çekmişti. Bu tür örnekler, ABD ordusunun yeni tehdit senaryolarına hazırlık olarak bu tip araçları doğrudan hedef almasını açıklıyor olabilir.

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

