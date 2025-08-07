ABD ordusu, füzelerle vurmak için Tesla Cybertruck satın alıyor

Cybertruck’lar sağlam oldukları için seçildi
Belgelerde yer alan gerekçeye göre ABD ordusu, Cybertruck’ların savaş alanında düşman unsurlar tarafından kullanılabileceğini değerlendiriyor. Açıklamada, “Tesla Cybertruck'ların büyük çarpışmalarda normalde beklenen hasarı almadığı tespit edilmiştir. Testler gerçek dünya koşullarını yansıtmalıdır. Eğitimin amacı, gerçek dünya koşullarına olabildiğince yakın senaryolar simüle ederek birimleri operasyonlara hazırlamaktır.” deniliyor.
Tesla CEO’su Elon Musk, Cybertruck’ı “kurşun geçirmez” ve “kıyamet sonrası senaryolara uygun” bir araç olarak tanıtmış ve doğrudan ABD ordusuna da pazarlamıştı. Ancak aracın ticari başarısı sınırlı kaldı. Musk’ın yılda 500 bin adet satma hedefinin aksine mevcut satış rakamları yılda yalnızca 20 bin seviyesinde.
Geçmişte, Çeçen lider Ramzan Kadyrov’un silahlandırılmış Cybertruck’larla Ukrayna’da savaş yürüttüğünü iddia etmesi dikkat çekmişti. Bu tür örnekler, ABD ordusunun yeni tehdit senaryolarına hazırlık olarak bu tip araçları doğrudan hedef almasını açıklıyor olabilir.
